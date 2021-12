Over 4.000 nye koronasmittede registrert siste døgn – dobling fra forrige uke

Det siste døgnet er det registrert 4.045 koronasmittede personer i Norge, en dobling fra samme dag i forrige uke.

I Oslo er det registrert 762 nye smittetilfeller siste døgn.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror flere tester seg.

– Det er det høyeste tallet vi har sett, og det viser at denne trenden er stigende. Så skal det sies at folk sannsynligvis er litt flinkere til å teste seg nå enn for en måned siden, sier Nakstad til NRK.

– Når vi ser på innleggelsestallene også, så er det klart at smitten har økt mer enn innleggelsene. Men det er likevel en økende trend, og det har vært det ganske lenge, sier han.

