Omikron har kommet til Norge: - Vær forberedt på skjult omikron-smitte

Det er bekreftet to tilfeller at omikronvarianten i Øygarden kommune. De to personene som er smittet, har vært på reise i Sør-Afrika. Det melder NTB.

Øygarden kommune opplyser at det er registrert to tilfeller av varianten i kommunen.

Ordfører Tom Georg Indrevik sier at de to som er bekreftet smittet, har vært på reise i Sør-Afrika.

– Vi har hatt kontakt med Folkehelseinstituttet gjennom helgen, og det er tatt ekstra forholdsregler når det gjelder de som er smittet av omikronvarianten, sier ordføreren.

Tirsdag ble det kjent at Ullensaker kommune hadde sendt tre positive koronaprøvesvar til sekvensering for omikronvarianten.

Mandag innførte regjeringen flere nye tiltak knyttet til denne nye virusvarianten. Blant annet er isolasjonstiden forlenget til sju dager for personer som tester positivt for korona og kan være smittet med omikron. I tillegg må husstandsmedlemmer og andre nære personer i smittekarantene i ti dager.

Nakstad: Vær forberedt på skjult omikron-smitte

Det er ikke overraskende at det er bekreftet smittetilfeller av omikronvarianten også i Norge, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Øygarden kommune bekreftet onsdag formiddag at to personer har fått påvist smitte av koronavarianten. Helsemyndighetene har i flere dager gitt uttrykk for at det kun var spørsmål om tid før smitten ble bekreftet her i landet.

– Det er ikke overraskende at omikronvarianten påvises i hele Europa nå, også i Norge. Det viktigste er at kommuner med påvist smitte driver effektiv smittesporing, skriver Nakstad i en tekstmelding til NTB.

– Vi må også være forberedt på at det også kan være skjult smitte i landet allerede. Derfor er gjeldende smittevernråd svært viktige å følge for alle, skriver han.

