Lundin-leder går av - etterfølger er utpekt

Det skriver selskapet i en pressemelding onsdag.

− Jeg er stolt over å ha videreutviklet Lundins virksomhet i Norge, og over suksessen på Edvard Grieg og Johan Sverdrup. Etter sju år som leder av selskapet er det en glede for meg å gi stafettpinnen videre til Morten. Lundin har fantastiske ansatte, og jeg ønsker både dem og selskapet lykke til i framtiden, sier Færøvik i pressemeldingen.

Konsernsjef Nick Walker i Lundin Energy takker Færøvik for sju års engasjement og arbeidsinnsats.

− Lundin Energy Norway har hatt jevn og sterk vekst under hennes ledelse, fra produksjon av i overkant av 20.000 fat olje per dag til rundt 190.000 fat olje per dag i 2021. Flaggskipet, det egenopererte Edvard Grieg-feltet på Utsirahøyden, har befestet sin posisjon som vertsplattform, og det gigantiske Johan Sverdrup-feltet er satt i produksjon. Selskapet har levert solide resultater gjennom hele hennes lederperiode. Hun har også bygget opp en dyktig ledergruppe som vil være en viktig ressurs for selskapet i tiden framover, sier Walker.

Etterfølgeren blir altså Morten Grini, som for tiden er direktør for boring og brønn i Lundin Energy Norway. Han har vært medlem av ledergruppen i selskapet siden han ble ansatt i 2017. Han har tidligere jobbet for ExxonMobil i Norge og hatt en lang rekke internasjonale lederstillinger over en periode på 19 år.

− Vi kjenner Morten veldig godt som svært dyktig teknisk og god leder, og som har gjort en betydelig innsats for Lundin Energy i løpet av den relativt korte tiden han har jobbet hos oss. Jeg ser fram til å jobbe tett med ham i hans nye rolle som administrerende direktør, i det videre arbeidet for å utvikle Lundin Energy til ett av de ledende operatørene på norsk sokkel, sier styreleder Walker.

