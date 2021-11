UiS er klar med julekalender

I år har Universitetet i Stavanger omdøpt julekalenderen sin til «Joulekalenderen.»

– Det er så mye energi i omløp i årets julekalender at vi måtte omdøpe den til Joulekalenderen, sier Inge Christ, avdelingsleder i Skolelaboratoriet i realfag ved UiS.

«Joule» er altså en av flere enheter for måling av energi og uttales jul på norsk.

Sammen med UiS-professor Magne Sydnes lager han for sjuende desember på rad julekalender med kjemi- og fysikkeksperimenter, til stor glede for både store og små, melder UiS i en pressemelding.

– Vi får stadig tilbakemeldinger fra skoler rundt i landet som bruker lukene som utgangspunkt til læring av kjemi og fysikk. Vi håper at kalenderen vil vise hvor morsomt det kan være å forstå kjemien som ligger bak hvert eksperiment, samt stimulere barn og unge og muligens de ikke fullt så unge, til å fatte interesse for fysikk og kjemi. Vi trenger mer kjemiforståelse ute i befolkningen, sier Christ.

Inge Christ og Magne Sydnes lager Joulekalenderen. (Kåre Spanne/UIS/Kathrine Fredheim, Kåre Spanne)

Eksperimenter

Også i år blir det en blanding av eksperimenter som lar seg gjøre hjemme uten fare for at huset eksploderer, og eksperimenter som kun bør utføres på lab med riktige forholdsregler på plass.

– Vi lærer ofte mer fra et mislykket forsøk enn fra et som er vellykket. Eksperimenter er helt essensielt for vår forståelse av omverdenen. I tillegg til å øke forståelsen for naturfaget, er selvsagt eksperimentering med på å motivere, øke gleden og utvikle kreativiteten, sier Christ.

Nå også på TikTok

Det blir nye luker å glede seg til fra 1. desember fram til julaften, publisert på uis.no, Forskning.no, UiS-Facebook og i år også på TikTok, påpekes det i pressemeldingen.

– Det gleder vi oss til! Vi tror energinivået vårt og formatet matcher målgruppen og kanalen godt, sier Christ.

Første luke publiseres kl. 0700 1. desember.