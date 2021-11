Bor du med en smittet, må du i karantene til du har testet negativt

Regjeringen kommer nå med to innstramminger i karantene- og isolasjonsregimet for å redusere trykket på helsetjenestene, varslet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han tirsdag redegjorde i Stortinget for koronasituasjonen.

* Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde seg i karantene inntil du har fått negativt svar på din egen koronatest. Det gjelder enten du er vaksinert eller ikke. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt innen sju dager, mens uvaksinerte må teste seg daglig i sju dager med hjemmetest eller annenhver dag med PCR-test.

– For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling, understreket Støre.

* Er du selv smittet, må du holde seg isolert i fem dager, ikke to som har vært gjeldende regel fram til nå. Du må også ha vært feberfri i 24 timer.

– Det vil være behov for skjerpede tiltak i visse situasjoner. Nå er vi i en slik situasjon, sa Støre.

Dette er de nye tiltakene

Dette er koronatiltakene statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) offentliggjorde under redegjørelsen i Stortinget tirsdag:

Nasjonale tiltak

* Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter sju dager. Uvaksinerte må teste seg daglig i sju dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.

* Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Fram til i dag har kravet vært to dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

Nasjonale anbefalinger:

* Det innføres en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.

* Regjeringen innfører en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.

* I tillegg videreføres anbefalingen om jevnlig å teste skoleelever i områder med økende smittespredning og høy belastning i helse- og omsorgstjenesten

* Regjeringen ber om at kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten vurderer økt brukt av hjemmekontor.