Blir ny reiselivsdirektør i Region Stavanger

Det melder Region Stavanger i en pressemelding tirsdag.

– Vi er svært fornøyde med å ansette Per Morten Haarr som ny reiselivsdirektør for Stavanger-regionen. Han har lang erfaring i Region Stavanger, og har jobbet tett med våre medlemskommuner og lokale næringsaktører. Reiselivet i Stavanger-regionen går inn i en særdeles viktig periode når vi skal re-starte etter korona-pandemien. Vi er sikre på at Per Morten vil videreføre den gode utviklingen som selskapet har hatt de siste årene, sier styreleder Karton Nilsen, i Region Stavanger, i pressemeldingen.

Haarr kommer fra stillingen som konstituert leder. Han har tidligere hatt stillingen som kongressjef, og vært i selskapet siden 2008. Han tiltrer i stillingen 1. desember.

– Jeg gleder meg til å jobbe for videre vekst og utvikling i reiselivet, i godt samarbeid med våre partnere og medlemskommuner. Stavanger-regionen har utrolig mye å by på, og alt ligger til rette for at vi skal skape en bærekraftig og lønnsom næring til tross de tøffe tidene vi har vært igjennom. Jeg er optimist, og sikker på at vi går inn i en tid med mange muligheter for reiselivet i Stavanger-regionen, sier Per Morten Haarr.