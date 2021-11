Equinor vil elektrifisere Melkøya innen 2027

– For å sette dette i et annet perspektiv – utslippsreduksjonen representerer 400.000 fossilbiler, sier prosjektdirektør Kjetil Myklebust i Equinor til NRK.

Melkøya-anlegget er en del av Hammerfest LNG, et anlegg for mottak og prosessering av naturgass og et av Norges største punktutslipp av CO2.

Planen er at anlegget er elektrifisert innen midten av 2027. Prislappen er 4 milliarder kroner.

I tillegg til å erstatte gassturbinene med elektrisk kraftforsyning fra land, skal anlegget utvides til å kunne levere gass fram mot 2050.

