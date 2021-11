Ber om nyvalg i de politiske utvalgene i fylket

– Vi har inngått et nytt budsjettsamarbeid, og rokeringer i utvalgene følger som en naturlig konsekvens av dette, sier fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) i en pressemelding torsdag.

Budsjettflertallet i fylket innstiller Ole Ueland (H) som ny leder av samferdselsutvalget etter Alexander Rügert-Raustein (MDG), mens Sandra Christin Skarholm (Sp) foreslås som erstatter for Susanne Heart (MDG) som nestleder i regional-, kultur- og næringsutvalget.

I tillegg vil Sp gjøre et skifte i administrasjonsutvalget, hvor Hanne Marte Vatnaland (Sp) erstatter partikollega og fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg som utvalgsleder. Foruten dette vil også alle øvrige partier få anledning til å gjøre utskiftninger blant sine medlemmer i de nevnte utvalgene.

– Høyre er glade for at vi med dette får muligheten til å lede arbeidet i samferdselsutvalget, som har ansvar for viktige saker for innbyggerne i hele fylket vårt. Som utvalgsleder vil jeg være opptatt av å fronte de store vei- og kollektivprosjektene som skal på plass i Rogaland, og som det er bred politisk støtte bak. Vi må stå sammen om vi skal lykkes med også å få vår del av statlige samferdselskroner, sier Ole Ueland (H).

– Senterpartiet har stor tro på Hanne Marte og Sandra Christin og løfter dem nå inn som leder og nestleder for hvert sitt utvalg. Tross sin unge alder har de god politisk erfaring og vil gjøre en god jobb i sine nye roller, sier fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg (Sp).

Ole Ueland (38) er gruppeleder for Høyre i fylkestinget. I tillegg er han medlem i fylkesutvalget og samferdselsutvalget. Tidligere var han var ordfører i Sola kommune fra 2011–2019.

Hanne Marte Vatnaland (32) sitter i fylkestinget, fylkesutvalget og opplæringsutvalget. Hun var i forrige periode også varamedlem på Stortinget. Hun har tidligere vært leder av Rogaland Senterungdom og er nåværende nestleder av Rogaland Senterkvinner.

Sandra Christin Skarholm (27) sitter i fylkestinget og regional-, kultur og næringsutvalget. Hun har tidligere vært fylkesleder for Rogaland senterungdom.

