TV Vest med dokumentarserie om Nye SUS

Livet på landets største byggeplass, Nye SUS, kommer nå ut til alle som ønsker å se det. TV Vest Rogaland har fulgt aktiviteten innenfor byggegjerdene gjennom hele sensommeren og høsten 2021.

– Vi har vært overalt på byggeplassen, der har vi møtt både jernbindere, betongbilsjåføren og han som sitter 60 meter over bakken i byggekranen. Mange er intervjuet og det har vært veldig spennende å få komme så tett på dette store prosjektet, sier Ivan Bråten, videojournalist i TV Vest Rogaland, i en pressemelding.

– Nye SUS blir mange flotte bygg som skal gi gode opplevelser for pasienter og en god arbeidsdag for medarbeiderne. Det er fint at folk utenfor byggeplassen kan bli kjent med en rekke dyktige folk som jobber med å bygge det nye universitetssykehuset, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for Nye SUS.

Hun håper at fagfolk i bygg og anlegg kan bli sett som de svært kompetente folkene de er og få vist at de tar sikkerheten på byggeplass på største alvor.

– TV-serien blir 80 prosent byggeplass, men også om hvordan det nye sykehuset faktisk blir. Målet er å gi et innblikk i hva som skjer i et så stort prosjekt, med 125.000 m2 og med en prislapp på 11,3 milliarder. Det har vært fint å få nærmest frie tøyler, sier Bråten.

En kranfører ved Nye SUS (Ivan Bråten/TV Vest)

– Naturlig å si ja

– For oss som forvalter et offentlig finansiert prosjekt var det naturlig å si ja til dette, men jeg må innrømme at det er spennende. Vi vet jo ikke hva reporteren har fanget opp med sitt kamera, sier Johanson, som mener det også blir bra for fremtidige pasienter å få se hvor stort dette blir.

TV Vest måtte gjennom obligatorisk HMS-opplæring for å få innsikt og forståelse for risikoen på den store byggeplassen. De har hatt nærmest fri tilgang til å filme og intervjue, ifølge pressemeldingen.

– Jeg veldig glad for tilliten jeg har fått fra Nye SUS i og med at jeg har kunne være på området når det har passet meg og at jeg har lagd saker på det jeg ville. Gjennom de åtte episodene som skal sendes, kommer fire før nyttår og fire på nyåret, forklarer Bråten.

Premieren er tirsdag 30. november og alle episodene blir sendt på tirsdager med reprise i helgene.

Serien er laget av fotograf og redigerer Ivan Bråten. Han har jobbet over 23 år i TV Vest. Tidligere har han laget en tilsvarende dokumentarserie om Ryfast, verdens lengste undersjøiske tunell mellom Stavanger og Strand i Ryfylke.