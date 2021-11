To drop in-lørdager i Stavanger ishall

Vaksinetjenesten har stor pågang av innbyggere over 65 år som ønsker tredje dose av koronavaksine. Alle vaksinetimer de nærmeste ukene er bestilt, og det er tidvis lang kø for drop in. Direktør helse og velferd Eli Karin Fosse understreker at det er nok vaksiner til alle, og at alle over 65 år skal få 3. dose før jul.

– Vi klarer imidlertid ikke å vaksinere alle på en gang. Vi ber om at folk har litt tålmodighet og sprer seg litt utover ukene fram til jul, sier hun.

For å avhjelpe situasjonen har vaksinesenteret i Stavanger ishall drop in lørdagene 27. november og 4. desember klokken 08.30-14.30.

Det er ikke timebestilling den dagen, kun drop in.

Kommunene har fått pålegg av regjeringen om å øke vaksinasjonskapasiteten. Stavanger kommune jobber med å finne større og mer egnede lokaler, men det er ikke sikkert det er mulig å skaffe før over nyttår.

Det er også mulig å ta dose 1 og dose 2 på drop in-lørdagene.

