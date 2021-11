Gjenvalgt som forbundsleder i Industri Energi

– Jeg er beæret over tilliten jeg fikk fra de 350 delegatene. Landsmøtet har satt sammen et godt lag som skal lede forbundet de neste fire årene. Jeg kan forsikre at Industri Energi fortsatt skal være et kraftfullt forbund framover, sier han, i en pressemelding.

Frode Alfheim er fra Dønna kommune i Nordland fylke. Han har vært leder i Industri Energi siden 2017. Før det var han nestleder fra 2010, områdeansvarlig for fagligpolitisk avdeling i Industri Energi fra 2006 til 2010, og nestleder i Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) fra 2004 til 2006.

Alfheim har vært yrkesaktiv siden 1986 og har blant annet arbeidet ved Mosjøen Aluminium (nå Alcoa Aluminium) og i Securitas i Oslo.

Alfheim var ungdomssekretær i LO/AUF i 1990-94. I perioden 1998 og 2003 jobbet han som oljesekretær i LO og LO Industri. Alfheim har også jobbet som politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet (1996), Nærings- og handelsdepartementet (1996-97) og Arbeids- og administrasjonsdepartementet (2001).

Industri Energis nye ledelse (arbeidsutvalget -AU):

Frode Alfheim, forbundsleder (Industri Energi), gjenvalgt

Lill-Heidi Bakkerud, 1. nestleder (Statoil), gjenvalgt

Ommund Stokka 2. nestleder (Industri Energi), gjenvalgt

Asle Reime (ESS), gjenvalgt

Barbro Auestad (Hydro Sunndalsøra), gjenvalgt

Cay Nordhaug (Glencore Nikkelverket), nyvalgt