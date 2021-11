Klar oppfordring fra kommunene på Nord-Jæren: Utsett klemming og håndhilsener

Høye smittetall, økning i andre luftveisinfeksjoner og økt press på kommunale helsetjenester gjør at ordførerne på Nord-Jæren ber folk innstendig om å følge nasjonale smittevernråd nå:

* Vaksinér deg mot Covid-19.

* Unngå klemming og håndhilsning.

* Hold deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer.

* Test deg hvis symptomer, også om du er vaksinert.

* Fortsett å vaske hendene ofte.

Det melder ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg i en pressemelding tirsdag formiddag.

[ 73 nye koronatilfeller på Nord-Jæren ]

Ekstra viktig i førjulstiden

– Nå oppfordrer vi den enkelte innbygger om å gjøre en ekstra innsats for å holde samfunnet åpent og så nær normalen vi klarer. Vaksine er fortsatt det beste virkemiddelet vi har mot alvorlig sykdom. Vaksinering gjelder ikke bare for den enkelte, men også i solidaritet med fellesskapet, sier ordførerne Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø, i pressemeldingen.

Ordførerne gjentar de grunnleggende smittevernrådene, med en klar oppfordring om at det er spesielt viktig å følge disse rådene nå når folk gjerne vil treffes gjennom førjulstiden. Rådene gjelder også de vaksinerte.

De peker blant annet på at legevaktene for øyeblikket er under stort press på grunn av mengden luftveissymptomer i regionen.

– Vi skal leve med høyere smittetall fremover, men sammenfallet mellom covid-19, utbrudd av RS-viruset og andre luftveissykdommer gjør at ansatte i kommunenes sentrale tjenestetilbud, og spesielt i helseinsituasjonene, står i en krevende situasjon, sier ordførerne.

Ikke lokal forskrift nå

Det er foreløpig ikke vurdert som ønskelig å innføre lokale smittevernforskrifter igjen.

– Dersom smittetallene øker ytterligere fremover må vi se på aktuelle tiltak. For å ikke innføre tiltak som rammer alle, kan et tiltak være å innføre koronasertifikat på Nord-Jæren. Men vi håper i det lengste å unngå tiltak hvis vi alle følger nasjonale smittevernråd, sier ordførerne.

Den klare oppfordringen fra ordførerne er at vi alle tenker gjennom hvordan vi følger smittevernrådene i hverdagen.

– Nå i førjulstiden ser mange fram til store og små arrangementer og sammenkomster sammen med venner og familie. Disse aktivitetene bør fortsatt kunne gjennomføres, men tenk grundig gjennom hvordan smittevernreglene kan følges.