Håper foreldre støtter barnehage-markering

Onsdag stenger flere private barnehager i Stavanger og Sandnes dørene klokken 14.00. Barnehagene er med i nasjonal protest, arrangert av Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Dørene stenges tidlig for å markere motstand mot regjeringens foreslåtte nedjusteringer i pensjonstilskuddet til private barnehager.

Til nå har mellom 900 og 1000 medlemsbarnehager i landet meldt at de deltar i aksjonen, ifølge PBL.

Så langt har 25 medlemsbarnehager i Stavanger, og 15 i Sandnes bekreftet at de vil delta i markeringen, melder Stavanger Aftenblad.

Mandag skrev RA at leder av Utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger, Eirik Faret Sakariassen (SV), oppfordrer foreldre til å ikke hente barna tidlig, og at han mener markeringen er uakseptabel.

Dette reagerer Stavanger Frps Kristoffer Sivertsen på.

– Den store utfordringen er at PBL har en lovlig aksjon, hvor de forsøker å sette lys på tilskudds-kuttet regjeringen har tenkt å foreta. Mange ansatte og foreldre reagerer sterkt på det, og det gjør jeg også. SV tråkker på ansatte og foreldre med Sakariassens utspill, og det er særlig spesielt når det er lederen for Utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger kommune som sier dette, påpeker Sivertsen.

– 1 av 3 private barnehager med underskudd

Han mener Sakariassen oppfordrer til sabotasje av markeringen.

– Det er kommunen som har ansvar for tilsyn av barnehagene, og alle barnehager skal motta tilskudd på samlet sett likeverdig måte. Det er det den lovlige aksjonen handler om. Å oppfordre til sabotasje av den blir veldig spesielt når ansatte står skulder til skulder med foreldre, og er bekymret for framtiden til barnehagen sin, sier Sivertsen til RA.

Han påpeker også at private barnehager alltid har hengt to år på etterskudd når det kommer til finansiering på grunn av beregningsmåten.

– Når det blir forsøkt å framstille det som at private barnehager får utbetalt for mye, blir dette feil. Tilskuddene går samlet til å dekke hele driften, til nye leker, og 1 av 3 private barnehager går med underskudd. Også er det gitt flere krav, om pedagogtetthet, og det koster. Kommunen kan gi økte tilskudd direkte til kommunale barnehager, men det får ikke de private før to år etterpå. Tilskuddene beregnes basert på kommunale barnehagetall som er to år gamle, og da blir det spesielt vanskelig å foreta dette kuttet. Deler av, eller hele, eksistensgrunnlaget for noen private barnehager kan forsvinne, forklarer Sivertsen.

– Aksjonen viser hva 1–2 timer uten private barnehager betyr. Det er en begrenset aksjon, og barnehagene har sikret tilfellene der foreldre ikke har mulighet til å hente, legger han til.

Håper foreldre støtter aksjonen

– Hvilke tilbakemeldinger har du fått fra foreldre og ansatte på Sakariassens oppfordring om å ikke delta i markeringen?

– De reagerer på at SV singler ut private barnehager som nærmeste fiende. De reagerer veldig sterkt på måten det blir gjort på, og har sagt at de skulle ønske at en ledende politiker ikke går ut på denne måten, sier Sivertsen.

– Min oppfordring til foreldrene er å støtte aksjonen, og kampen for å reversere disse kuttene. Det handler om hvilket barnehagetilbud vi skal ha i framtiden. Hvorfor skal man ødelegge noe som fungerer bra allerede? Foreldreundersøkelsen viser hvert eneste år, at man er mest fornøyd med private barnehager. Det handler om barnas beste, sier Frp-politikeren.

– Hva mener Frp om kuttforslaget i private barnehager?

– Vi synes ingenting om kuttene, i fjor klarte FrP å fryse de store kuttene og vi kjemper igjen for framtiden til private barnehager.

– Tar sterkt avstand

Eirik Faret Sakariassen i SV sier han fortsatt oppfordrer foreldre til å hente barna sine til vanlig tid onsdag.

– At PBL velger å bruke barn, foreldre og ansatte i en politisk lockout tar jeg sterk avstand fra, sier Sakariassen til RA.

Han påpeker at dette handler om at pensjonsutgiftene til private barnehager er overfinansiert.

– BDO og Telemarksforskning viste at i 2019 utgjorde differansen mellom tilskudd og utgifter 929 millioner kroner. Det kan ikke fortsette, mener SV-politikeren.

– Jeg er godt kjent med at Frp mener jeg skal være en løpegutt for velferdsprofitører, som de selv er. Det har jeg ikke tenkt å være. Jeg vil som leder i utvalg for oppvekst og utdanning fortsette å stå opp for at alle pengene som bevilges til barnehage og som foreldrene betaler, faktisk skal gå til barnehage, understreker Sakariassen.