Sykt barn? Kontakte lege? Dette skal du gjøre

Mange ringer Stavanger legevakt når barna får en luftveisinfeksjon. Det er ikke bra. Ring heller fastlegen, skriver Stavanger kommune i en artikkel på sin nettside.

Legevakten har begrensede ressurser, og er kun ment for ting som er akutt og ikke kan vente til fastlegekontoret åpner dagen etter.

Det er oppfordringen fra legevaktlege Tom Ole Dalsrud.

– Legevakten må prioritere akutt alvorlig sykdom. Bruk fastlegen på dagtid i hverdagen i størst mulig grad. Foreldre må selv vurdere om barnets allmenntilstand er slik at de kan vente med å kontakte legen sin dagen etter, sier Dalsrud.

Men nå er jo så mange barn syke. Hva gjør man når barnet er sykt?

Dalsrud svarer:

Når skal foreldre kontakte lege?

– Når de er bekymret for barnets allmenntilstand eller for at barnet er alvorlig sykt.

Når skal legevakten kontaktes?

– Når barnet har akutt luftveissykdom på ettermiddag, kveld eller natt. Det er viktig å ringe legevaktsentralen først, og ikke bare møte opp på legevakten.

Det er viktig av to grunner:

Legevakten kan gi avklarende informasjon og råd slik at det kanskje ikke er nødvendig med legekonsultasjon.

Du som forelder får informasjon om hvor dere skal møte for å unngå å smitte andre pasienter.

[ Barnehager stenger tidlig i protest: – Uakseptabelt ]

Hvilke sykdommer går akkurat nå?

– Mange ulike virussykdommer som gir luftveisinfeksjoner. Smitteverntiltakene sist vinter medførte få vanlige luftveissykdommer, noe som har påvirket immuniteten i befolkningen. Det gjør at særlig barn og eldre i år er mer mottakelige for ulike luftveisinfeksjoner.

Legevaktlege Tom Ole Dalsrud. (Stavanger kommune)

Hvordan arter disse sykdommene seg?

– Folk får ulike symptomer som tett/rennende nese, irritasjon/smerter i halsen, hoste og feber. De fleste opplever det som en vanlig forkjølelse som går over av seg selv, uten bruk av medisiner. Andre klarer seg med febernedsettende og nesedråper. Samtidig vil noen som blir mer syke trenge legevurdering.

Hva skal foreldre gjøre når barna er syke?

– Gi barna omsorg og nok å drikke. Ved luftveisinfeksjoner er det viktigste at barna får i seg drikke. Barn med feber kan være uvillige til å ta til seg drikke. Da kan febernedsettende bidra til at barnet drikker bedre og mer. Barn som er syke skal holdes hjemme fra barnehage og skole til de er i bedring og har testet negativt for covid-19.

[ 49 nye koronatilfeller på Nord-Jæren ]

Hva du skal gjøre:

Gi barnet rikelig med drikke (senker temperatur, lindrer hoste, kan løse slim)

(senker temperatur, lindrer hoste, kan løse slim) La barnet være lett påkledd ved feber . Blir da kvitt overflødig varme. En dusj sammen med foreldre og avkjøling ved å ikke tørke barnet er en effektiv måte å få ned temperaturen på.

. Blir da kvitt overflødig varme. En dusj sammen med foreldre og avkjøling ved å ikke tørke barnet er en effektiv måte å få ned temperaturen på. Gi nesespray ved tett/ rennende nese (saltvann, eventuelt slimhinneavsvellende)

(saltvann, eventuelt slimhinneavsvellende) Hold barnet hjemme fra barnehage/skole , og vær hjemme til barnet er i bedring og har testet negativt for COVID-19

, og vær hjemme til barnet er i bedring og har testet negativt for COVID-19 Febernedsettende medisin som Paracet/Ibux kan brukes dersom barnet har smerter eller ikke drikker. Febernedsettende gjør ikke barnet fortere frisk.

kan brukes dersom barnet har smerter eller ikke drikker. Febernedsettende gjør ikke barnet fortere frisk. Hvis hoste/luftveisplager: Forsøk å la barnet ligge med hevet overkropp om natten.

Forsøk å la barnet ligge med hevet overkropp om natten. Ved pustebesvær: Opptre rolig og trøst barnet. Hvis falsk krupp/ astma: la barnet sove i et kjølig soverom, ta gjerne barnet ut i kald frisk luft ved anfall.

Opptre rolig og trøst barnet. Hvis falsk krupp/ astma: la barnet sove i et kjølig soverom, ta gjerne barnet ut i kald frisk luft ved anfall. Ved høy feber (over 40 grader): Vekk barnet et par ganger i løpet av natten:

Vekk barnet et par ganger i løpet av natten: Får du vekket barnet ditt til god kontakt?

Vær spesielt oppmerksom på utslett i form av bloduttredelser, små rødfiolette prikker som ikke blir borte når du presser siden av et kjøkkenglass mot huden

Slike utslett eventuelt sammen med sløvhet, oppkast og nakkestivhet kan være tegn på alvorlig sykdom. Kontakt lege straks.

[ Festhelgen: – Denne helgen var noe både innbyggerne og kulturlivet trengte ]

Søk lege hvis barnet ditt:

Er tre måneder eller yngre og har feber eller hoste

Har redusert allmenntilstand, virker slapp og ikke orker å spise/drikke

Har feberkramper

Er så plaget at det har behov for febernedsettende (for eksempel Paracet/Ibux) lenger enn 3–4 dager

Strever med å få luft og /eller puster raskt

Hvis tilstanden forverres eller ikke bedres som forventet

Hoster sammenhengende og uten bedring i mer enn 4 uker

Har hyppig nattehoste og/eller hoste utløst av anstrengelse

Søk også lege dersom du ellers er engstelig for at barnet har en alvorlig sykdom.