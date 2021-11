– Mannen som leverte gjenstandene var ikke truende

Bombegruppen ankom politihuset i Stavanger rundt 17.30 mandag, og har startet undersøkelser av gjenstandene som ble levert til politiet i Stavanger mandag morgen.

Innsatsleder på stedet, Kjetil Østrått, forteller til RA at bombegruppen allerede har sjekket bilen som mannen ankom med gjenstandene. Bilen sto på Kirkegårdveien, bruen over kirkegården like ved politihuset.

– Bilen ble sjekket manuelt og med bombehund. Bilen er klarert. Den inneholder ingenting vi er bekymret for, sier Østrått.

Brua er åpen for trafikk igjen.

Nå kontrollerer bombegruppen andre gjenstander, utenfor politihuset, like ved hovedinngangen. Det er satt opp et telt over gjenstandene, som er i bager.

– Foreløpig vet vi ikke så mye. Bombegruppen gjør sine undersøkelser, forteller Østrått.

Arbeidet vil trolig pågå utover kvelden. Fortauet foran politihuset er sperret. Bilen har lov til å kjøre forbi. Politiet har flere biler og personell på stedet, i tillegg til en ambulanse på stand by.

Innsatsleder Kjetil Østrått sier til RA at mannen som leverte gjenstandene ikke oppførte seg truende. (Arne Birkemo)

Innsatsleder: – Ingen intensjon om å skade

Det var mandag morgen, like før klokken 09.00, at en mann kom til politihuset for å levere gjenstandene som nå undersøkes. Gjenstandene ble levert i bager.

– Opplysningene mannen kom med gjorde at politiet måtte iverksette tiltak. Vi er usikre hva gjenstandene er.

– Mannen var på ingen måte truende. Han viste ingen intensjon om å skade eller true noen. Planen, så vidt jeg vet, var å levere gjenstandene til politiet, sier Østrått.

Gjenstandene ble båret på utsiden. Foajeen har vært stengt siden. Det samme har det nærmeste området rundt hovedinngangen. Ellers har driften på politihuset forløpt som normalt.

Ifølge innsatsleder Østrått har politiet avhørt mannen.

– Opplysningene han har gitt stemmer med det politiet selv har avdekket. Han er ikke pågrepet, sier Østrått.

Politiet har ikke grunn til å tro at gjenstandene kan være sprengfarlige, men har sperret av området rundt hovedinngangen til bygget og gangstien utenfor som et ekstra sikringstiltak, det meldte Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding tidligere på dagen mandag.

Gjenstandene bombegruppen undersøker er på utsiden, like ved hovedinngangen til politihuset i Stavanger. Det er satt opp et telt over. (Arne Birkemo)