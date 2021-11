Aberdeen tente 13 meter høyt juletre fra Stavanger

Torsdag ble lysene på juletreet i Aberdeen tent av Stavanger-varaordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp) sammen med Deputy Lord Provost i Aberdeen, Jennifer Stewart, som er tilsvarende varaordfører.

Juletreet er en årlig gave som sendes fra Stavanger til den skotske vennskapsbyen.

Rekordmange små og store aberdeenere, rundt 500 personer, hadde tatt turen til Castle Gate midt i Aberdeen sentrum for å være med på den høytidelige seremonien. Årets tre kommer fra Rogaland arboret og er rundt 13 meter høyt, melder Stavanger kommune i en pressemelding.

– Det er en stor glede for oss å sende denne gaven til Aberdeen og møtes for å tenne lys sammen. For meg er dette en tradisjon som symboliserer at vi vil hverandre vel, sa varaordfører Dagny Sunnanå Hausken til innbyggerne i vennskapsbyen under folkefesten.

Aberdeen fikk det første juletreet fra Stavanger i 1993 som en del av vennskapsbysamarbeidet mellom de to byene. Etter noen år ble det stopp i juletreforsendelsene, men fra 2005 har tradisjonen vært tatt opp igjen.

Aberdeen og Stavanger har lange tradisjoner for samarbeid. Mange selskaper har kontorer i begge byene, og mange ansatte føler seg hjemme begge steder. Under besøket i den skotske energibyen blir det også møter med næringsliv og lokale myndigheter.

