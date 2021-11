Vil kutte 210 barnehageplasser: Se listen

Kommunens barnehagebruksplan oppdateres hvert år. Her legger kommunen fram forventet behov for barnehageplasser de neste årene. Planen er nå sendt til politisk behandling og skal vedtas i kommunestyret 13. desember, opplyser Stavanger kommune i en pressemelding.

I barnehageåret 2022/23 vil det være behov for ca. 210 færre plasser enn i år, og kommunedirektøren foreslår derfor å redusere den samlede kapasiteten med 210 plasser fra august 2022.

Dette skjer i hovedsak ved reduksjon av antall plasser innad i barnehager, uten at det berører barna som allerede har plass. Ettersom nedgangen er så stor og langvarig, er det likevel vanskelig å unngå avvikling av hele bygg, heter det i en pressemelding fra kommunen.

Kommunedirektøren foreslår avvikling av Roaldsøy barnehage og Hesby barnehage fra august 2022. Hvis dette blir vedtatt av kommunestyret 13. desember, vil barna få tilbud om plass i en annen barnehage fra august 2022.

Hillevåg kan miste mest

Ifølge kommunen tilsier fortsatt prognosene nedgang i barnetall, og en svak økning i antall fødsler i år har liten innvirkning på dette. I dag har Stavanger nesten 1200 færre barn i barnehagealder enn i 2014. Dette er en utvikling som vil fortsette de neste årene: I 2025 er det ventet behov for 500–600 færre barnehageplasser enn i dag. Samlet behov vil da være om lag 7000 plasser.

På grunn forventet nedgang i barnetallet og i behovet for plasser, reduseres totalt 210 plasser fra barnehageåret 2022/23, etter følgende plan:

30 plasser i Eiganes og Våland kommunedel.

15 plasser i Finnøy kommunedel.

60 plasser i Hillevåg kommunedel.

15 plasser i Hinna kommunedel.

30 plasser i Hundvåg kommunedel.

30 plasser i Madla kommunedel.

15 plasser i Rennesøy kommunedel.

15 plasser i Tasta kommunedel.

Politikerne avgjør 13. desember

Det blir også foreslått at Roaldsøy barnehage avvikles fra og med barnehageåret 2022-22 på grunn av barnehagens bygningsmessige standard og overkapasitet i kommunedelen.

Hesby barnehage foreslås avviklet fra og med barnehageåret 2022-23 på grunn av lave søkertall og ledig kapasitet i andre barnehager på Finnøy.

Videre i kommunedirektørens saksframlegg står det at tre nye barnehager i kommunedeler med underdekning blir ferdigstilt, med henholdsvis 180 plasser i Teknikken barnehage på Våland våren 2023, 60 plasser i Strømvig barnehage på Storhaug våren 2023 og 90 plasser i barnehage i Lervig-kvartalet på Storhaug i 2024.

Parallelt med dette avvikles om lag samme antall plasser i Hillevåg kommunedel og eventuelt i andre kommunedeler med overkapasitet.

Bekketunet og Maurtua barnehager avvikles når Teknikken barnehage tas i bruk våren 2023. Investering og etablering av Teknikken barnehage er begrunnet i behovet for å erstatte plassene i Bekketunet og Maurtua barnehager som har midlertidig godkjenning og lav bygningsmessig standard.

Barnas Hus avvikles fra og med barnehageåret 2023-24 på grunn av høyt støynivå fra E39 og at barnehagen ligger på et område som er under omregulering og overkapasitet i kommunedelen.

Mandag 13. desember avgjør politikerne i kommunestyret om dette blir vedtatt.

