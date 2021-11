Over 50.000 har ugyldig pass: – Fare for at en ikke får det i tide

– Drøyt 50 000 innbyggere i vårt distrikt har pass som har gått ut på dato. Dersom mange velger å vente til en har behov for nytt pass, er det fare for at en ikke får det i tide, sier innføringsansvarlig for nye pass og ID-kort i Sør-Vest politidistrikt, Kjetil Optun.

Sør-Vest politidistrikt skriver i en pressemelding at de ved flere anledninger har oppfordret innbyggerne om å fornye pass som har gått ut på dato, selv om de ikke har planlagt en reise i nær framtid. De ser at en del har tatt denne oppfordringen, men fortsatt er etterslepet så stort at mange kan risikere å ikke få nytt pass når de faktisk trenger det.

Færre har hatt behov

Bakgrunnen for det store etterslepet er at langt færre naturlig nok har hatt behov for gyldig pass under den pågående pandemien.

– Etter hvert som verden åpner mer opp vil dette endre seg. Flere ønsker å reise, og da er det viktig at reisedokumentene er i orden. Sør-Vest politidistrikt tilbyr pass og ID-kort ved sju ulike lokasjoner. En bør sjekke både eget og barnas pass i dag, og bestille time for å unngå unødige utfordringer. Det er også viktig å huske på at gyldig pass eller nasjonalt ID-kort i dag er påkrevd ved trafikkstasjonen, dersom man skal ha førerkort, sier Optun.

Ifølge Optun har de fleste av passkontorene i regionen mange ledige timer nå. Dersom en velger å vente til over nyttår er det ikke gitt at situasjonen er den samme.

– Alle som søker om nytt pass eller nasjonalt ID-kort må ha med det gamle passet sitt, selv om det er utløpt. Du får ikke søkt om nytt pass eller ID-kort hvis du ikke har det med. Dette gjelder også hvis du søker om pass eller ID-kort til barnet ditt, sier han.

[ Nei til koronapass på Nord-Jæren: – Per nå er det ikke veien å gå ]

Ikke alle godtar nødpass

Å gamble med nødpass kan være en dårlig løsning. Det er nemlig ikke gitt at en får, eller kan bruke nødpasset, ifølge politiet.

– Det er noen land som ikke godtar nødpass ved innreise. Det er heller ikke alle som får innvilget søknad om nødpass. Eksempler på avslag er hvis en har fått to nødpass i løpet av de siste fem årene, eller at en har mistet et nødpass eller ikke har levert det tilbake etter reisen. Å basere seg på nødpass kan med andre ord være risikosport, sier Optun, og legger til at det ordinære passet ikke lenger vil være gyldig hvis en får utstedt et nødpass.

[ Se planene: Vil si nei til utbygging på Eiganes ]