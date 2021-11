Det skriver Stavanger kommune i en pressemelding mandag.

– Vi har fått et nytt covid-relatert dødsfall på et sykehjem i Stavanger. Min dypeste medfølelse går til de pårørende, sier direktør helse og velferd Eli Karin Fosse.

Dette er det tredje koronarelaterte dødsfallet ved en virksomhet i Stavanger kommune. To sykehjemsbeboere ved Sunde sykehjem døde tidligere i høst.

Pågående utbrudd

Ramsvigtunet sykehjem og bofellesskap har et pågående utbrudd av koronavirus-smitte. Ti beboere og to ansatte fikk påvist smitte etter testing 5. november. Smitteverntiltak ble innført umiddelbart. Per 16. november har 21 beboere og 24 ansatte fått påvist smitte. Av disse fikk en beboer og to ansatte påvist smitte mandag.

Ifølge kommunen er alle beboere bortsett fra én og de fleste ansatte, deriblant de som ble smittet først, fullvaksinert.

– De fleste har hatt milde symptomer. Noen av beboerne har fått medisinsk oppfølging på grunn av redusert allmenntilstand, og det gjaldt blant annet beboeren i 90-årene som døde mandag, skriver de.

– Vi ser svært alvorlig på at dette utbruddet har spredt seg sånn som det har ved sykehjemmet, og at det nå har ført til at en av våre beboere er død. Det er deltaviruset som har spredt seg, selv om smitteregimet er fulgt. Dette viser hvor viktig det er å ta dette viruset ytterst alvorlig fortsatt, understreker Fosse.

Ser nytten av vaksinen

Smittevernoverlege Ruth Midtgarden fremholder at selv om utbruddet er stort, så er dødeligheten lav i forhold til før vaksineringen.

– Selv om mange av de som er smittet er vaksinert, så er sykeligheten og dødeligheten mye lavere nå enn i starten av pandemien. Så vi ser nytten av vaksineringen, sier Midtgarden.

Kommunen skriver i pressemeldingen at de pårørende har samtykket til at de informerer om dødsfallet, men av personvernhensyn vil det ikke bli gitt flere opplysninger om avdøde.

– Sykehjemmet er stengt for besøk inntil videre, og dagsenteret er foreløpig stengt fram til 22. november. Alle friske beboere ved sykehjemmet har fått dose 3 av koronavaksine samt influensavaksine, opplyser kommunen.