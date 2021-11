Nei til koronapass på Nord-Jæren: – Per nå er det ikke veien å gå

Koronapass var et av temaene som ble tatt opp under møtet tirsdag. Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) opplyser til RA at det ikke innføres koronapass eller koronasertifikat på Nord-Jæren slik situasjonen er nå. Per nå innføres det heller ingen andre lokale tiltak.

– Det er to hovedgrunner til hvorfor det ikke innføres koronapass. Det ene er at vi ikke har hjemmel til det. Det trengs nasjonale forskrifter for å innføre et koronapass, og disse er foreløpig ikke på plass. Den andre grunnen er at det ikke er nødvendig. Vi tror det er viktigere å fokusere på at folk må vaksinere seg, og at det er det beste tiltaket akkurat nå, sier Wirak.

– Nå er situasjonen sånn at det er stigende smitte, men samtidig er vurderingen at det ikke er noen alarmerende situasjon. Folk blir syke, men ikke alvorlig syke, legger Wirak til.

Han minner ellers om at folk må følge de gjeldene smittevernreglene og holde seg hjemme dersom man er syk.

– Hvordan stiller du deg til koronapass?

– Det er alltid en avveining. Hvis det er anbefalingen og det er noe som kan hindre spredning, så må vi vurdere det. Men vi er ikke der nå. Jeg har derfor ikke de gode argumentene for det, men jeg stiller meg ikke avvisende til det, sier ordføreren.

Han sier ordførerne på Nord-Jæren skal ha et nytt møte tirsdag neste uke hvor koronapass og tiltak vil bli tema igjen.

– Per nå er ikke koronapass veien å gå. Det er ikke det mest effektive og vi har ikke hjemmel til å innføre det. Vi har mer tro på at alle vaksinerer seg. I dag er det mulig å bruke både drop-in og vaksinebuss. Det er så enkelt og så viktig, sier Wirak.

Følger situasjonen tett

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun sier til RA at ordførerne følger situasjonen på Nord-Jæren tett, men sier i likhet med Wirak at de ikke får gjort noe så lenge regjeringen ikke har utarbeidet en forskrift.

– Vi avventer situasjonen, og sånn situasjonen er nå er det ingen nye lokale anbefalinger eller tiltak. Ting kan fort endre seg, det har pandemien vist oss. Så vi følger tett med og tar en ny vurdering neste uke når vi ser hvordan forskriften ser ut, sier Nessa Nordtun.

Hun sier til RA at hun håper vi ikke kommer i en situasjon hvor koronapass vil bli nødvendig.

– Jeg tenker at det skal mye til og at terskelen er høy for å innføre det. Vi må huske at det er personer i samfunnet som ikke kan vaksinere seg. Så det er høy terskel, sier Nessa Nordtun.

Hun sier de fire ordførerne på Nord-Jæren har hatt gode diskusjoner og drøftinger og at de så langt er enige om det meste.

– Hva synes du om denne situasjonen? Og kan det bli aktuelt å diskutere andre tiltak på Nord-Jæren igjen?

– Dette er ingen god situasjon å være i. Sånn det ser ut nå er det ikke snakk om å innføre så inngripende tiltak igjen dersom situasjonen forverrer seg, sier Nessa Nordtun.

I slutten av denne uken skal Stavanger kommune ha gjenåpningsfest. Nessa Nordtun sier det ikke er planlagt å gjøre noen endringer eller innføre restriksjoner i forbindelse med festen. Sandnes kommune hadde sin gjenåpningsfest for noen uker siden, og Wirak sier det gikk helt fint.

– Det er nok ikke i disse uteområdene smitten skjer. Mye av smitten skjer i hjemmet, hvor barn smitter foreldre og søsken. Vi hadde null smitte under vår gjenåpningsfest. Stavangers fest må du ta med Stavanger, men jeg hadde ikke vært bekymret, sier Sandnes-ordføreren.

Saken oppdateres.