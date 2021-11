Alf Egil Solvang og Ståle Veland er glad for at Statsadvokaten i Rogaland gir dem medhold. Statsadvokaten ber nå Sør-Vest politidistrikt om å gjenåpne saken der Veland og Solvang blant annet anmeldte Stavanger kommune for å muligens ha fabrikkert en kartskisse for å erverve en tomt på Vassøy. (Arne Birkemo)