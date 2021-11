Neste uke begynner vaksinering med tredje dose

Regjeringen har bestemt at de som er over 65 år skal få tilbud om en booster-/oppfriskningsdose for å være bedre beskyttet mot smitte og alvorlig sykdom og nye virusvarianter. Beskyttelsen de to første dosene gir blir svakere over tid.

Stavanger kommune starter vaksinering med booster-/oppfriskningsdose til innbyggere over 65 år i Stavanger ishall i uke 46. Det melder Stavanger kommune i en pressemelding tirsdag.

Det må ha gått minst seks måneder fra dose 2 ble satt til vaksinering med dose 3.

Beboere på alders- og sykehjem og i bofellesskap blir vaksinert med dose 3 der de bor.

Hjemmeboende eldre over 85 år og de som 65–84 år får tilbud om dose 3 i et nytt vaksinesenter i 2. etasje i Stavanger ishall på Tjensvoll (curlinghallen). Adressen er Ishockeyveien 7.

Det er ikke prioritering etter alder, opplyser kommunen.

For å unngå lang kø på drop in oppfordres så mange som mulig om å bestille tid for vaksinering.

[ Venter flere smittetilfeller: – Ikke bare tro du er forkjøla ]

Vaksinesenteret er åpent kl. 08.30-15.00 i disse tidsrommene. (Merk at det er stengt for pause 11.30-12.00):

Uke 46: Mandag 15. november – fredag 19. november

Uke 47: Mandag 22. november – fredag 26. november

Uke 48: Pause i vaksineringen i Stavanger ishall

Uke 49: Pause i vaksineringen i Stavanger ishall

Uke 50: Mandag 13. desember- ­fredag 17. desember

Uke 51: Mandag 20. desember – onsdag 22. desember

Uke 52: Pause i vaksineringen i romjulen

Uke 1: Mandag 3. januar – fredag 7. januar

Uke 2: Mandag 10. januar – fredag 14. januar

Du kan velge mellom Pfizer- og Moderna-vaksine. Det må gå minimum en uke mellom influensavaksine og koronavaksine, understrekes det i pressemeldingen.