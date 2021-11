Fisker savnet i Sola: Værforholdene gjør letearbeidet vanskelig

– Søket pågår med både luftressurser og sjøressurser. Vi har også mannskap på vei ut til øya Rott for å foreta søk langs land – et strandsøk, sier Torleif Paulsen, innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt under en pressekonferanse på Speiderhytta i Tananger mandag kveld.

Rundt klokken 17.15 mandag startet Hovedredningssentralen søk etter en savnet fisker utenfor Tananger. Redningsleder hos Hovedredningssentralen Sør-Norge, Edvard Middelthon, informerte RA om at fiskeren er en fritidsfisker som reiste ut fra Tananger havn rundt klokken 10.15 samme dag.

Mandag kveld gikk det en båt til Rott fra Tananger havn med mannskap fra Frivilliges organisasjoners redningsfaglige forum (FORF). Innsatsleder Paulsen vet ikke nøyaktig hvor mange som deltar i søket, men informerer om at det er rundt 25 frivillige som skal ut til øya.

– Vi har prioritert sørsiden av øya – det vil foretas strandsøk der. Det er vanskelige forhold med sjø som slår inn over land, det er mye vind, og det er mørkt, så det er utfordrende, men vi må foreta søket så fort som mulig, sier han og legger til at de har et håp om å finne vedkommende.

Paulsen informerer om at Hovedredningssentralen har gitt dem data på treff på båten tidligere mandag kveld, og at dette avgjør hvorfor de prioriterer søket på sørsiden av øya.

– Det indikerer at den har gått langs sørsiden av Rott, sier han.

Paulsen forteller at det er gjort funn av en båt, men at politiet ikke har fått bekreftet om det er den rette båten. Senere har Hovedredningssentralen skrevet på Twitter at det er gjort funn av båten til savnede i området sørvest av Rott, og at redningsaksjonen fortsetter med full styrke.

Redningshelikopter, redningsskøyte og frivillige deltar i leteaksjonen etter hummerfiskeren mandag kveld. (Kathinka Skott Hansen)

[ Båten til savnet fisker i Sola funnet – leteaksjonen fortsetter ]

Må tenke på sikkerheten til letemannskapene

Videre i undersøkelsesarbeidet informerer Paulsen om at båten undersøkes av sjøressursene som er på sjøen, og at de må få verifisert det de kommer over fortløpende.

– Vi har også kontakt med pårørende som kan hjelpe oss, sier han.

Letemannskapene skal fortsette søket langs øya så lenge de får søkt over det aktuelle området, før de må ta en ny vurdering etter det.

– Været gjør heller ikke arbeidet lettere, sier Paulsen og legger til de også må tenke på sikkerheten til letemannskapene.

– Det har vi vært tydelige på for de mannskapene som reiser ut. Førsteprioritet for dem er selvfølgelig at vi ikke får flere vi må lete etter, og at vi ikke får skader på mannskapet. Det er viktig, og de har fått klare føringer på at de må tenke på seg selv og sin egen sikkerhet, sier han.

[ Vegar Hoel er død ]

Sjøvant hummerfisker

Paulsen forteller RA at mannen som er savnet er sjøvant.

– Jeg kjenner ikke mye til historikken hans, annet enn at han er sjøvant, sier han og legger til at mannen er voksen. Politiet er ikke sikker på den nøyaktige alderen til mannen.

Ifølge Paulsen startet pårørende å lete etter mannen før de meldte han savnet. Den savnede fiskeren som drev med hummerfiske er ifølge innsatsleder lokal, men det er usikkert om han bor i Tananger eller ei.

– Har dere noen mistanker om hva som kan ha skjedd?

– Nei, det blir bare spekulasjoner, sier Paulsen før han fortsetter:

– Det kan være alle mulige slags uhell, og i den sjøen som er nå kan vi se for oss det.

– Er det vanskelige forhold for dere?

– Ja, for mannskapene er det det. For sjøressursene er det mye bølger og mørkt, og for de på land står sjøen på. Rott er en relativt flat øy, så det står på der ute, sier innsatsleder Paulsen.