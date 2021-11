Dette betyr statsbudsjettet for deg og Rogaland

Arbeiderpartiet og Senterpartiet må forhandle om budsjettet med SV for å få det igjennom, så ting kan bli endret. Men allerede nå pekes det ut en retning. Får regjeringen det som den vil, blir det blant annet billigere å pendle, bruke strøm og ha barn i barnehagen. (Se faktaboks nederst i saken for mer informasjon).

Fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak (Ap), mener det er gledelig å se at den nye regjering holder løftene sine fra valgkampen.

– Den nye regjeringen sine endringsforslag til statsbudsjett for 2022 byr på en rekke gode nyheter for Rogaland. Økningen i kommunenes frie inntekter er på 2,5 milliarder kroner sammenlignet med forrige regjerings budsjett. Av disse foreslås det at 500 millioner kroner tilfaller fylkeskommunene. Rogaland får omtrent 45 millioner kroner, noe som vil gi oss økt handlingsrom og større muligheter til å redusere kutt, blant annet innen videregående opplæring. For oss blir det særlig viktig å redusere kuttene innen opplæring og samferdsel som ligger inne i fylkesrådmannens forslag til budsjett for 2022, sier Chesak til RA.

Hun påpeker at fylkeskommunens hovedoppgaver er å sørge for et best mulig tilbud til innbyggerne innen videregående opplæring, samferdsel, kollektivtransport, tannhelse, kultur, idrett, næringsutvikling, energi og miljøvern.

– Vi har flere områder vi ønsker å styrke nå som fylkeskommunen får tilført økte midler, som blant annet kontaktlærerressursen i videregående skole og oppfølgingstjenesten. Vi må likevel diskutere alle saker med budsjettkonsekvens i budsjettforhandlingene med samarbeidspartiene våre først, sier Chesak.

– Hvilken betydning vil disse ekstra midlene ha for kommunene i Rogaland, mener dere?

– Det har stor betydning for både Rogaland fylkeskommune og de ulike kommunene i Rogaland at vi nå får tilført økte frie inntekter. Det betyr at vi kan styrke tilbudet innen viktige tjenester som barnehage, skole, eldreomsorg og helsetjenester, og at vi kan reversere noen av kuttene som er gjort de siste årene. Med økte midler kan vi tilføre flere hender til å ta seg av barn, ungdom og eldre i alle kommuner i fylket, blant annet ved å styrke pedagogandelen i barnehagene, sier Chesak.

Fylkesordføreren sier de følger opp Hurdalsplattformen, og foreslår et nytt tilskudd på 500 000 kroner per kommunale grunnskole.

– Det vil gi kommunene insentiver til å satse på en desentralisert skolestruktur. Tilskuddet gis med en særskilt fordeling basert på tall for skoleåret 2021/2022, og finansieres innenfor innbyggertilskuddet til kommunene. Vi håper og tror at dette kan bidra til å redde flere småskoler i distriktene fra nedleggelse, sier Chesak.

Satser på lærlinger

Fylkesordføreren sier hun også er svært glad for at regjeringen vil satse enda mer på lærlinger og læreplasser, i en pressemelding.

I samarbeid med fylkeskommunene og arbeidslivet skal det legges til rette for at flere elever innen yrkesfaglig opplæring får læreplass. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen med 113,5 millioner kroner for å forbedre opplæringen fram til læreplass og for å forsterke oppfølgingen av elevene ute i bedrift. Fylkeskommunene skal særlig prioritere å få elever i Vg3 i skole ut til relevante praksisplasser.

– Vi er veldig glade for at fylkeskommunene får totalt 370 millioner kroner til å styrke arbeidet for flere læreplasser. Økt arbeidsinnsats og høyere kompetanse i arbeidsstyrken gir høyere økonomisk vekst og mer velferd. For den enkelte vil det å ha fullført videregående opplæring bety høyere inntekt og økt livskvalitet. Rogaland er landets beste fylke når det gjelder gjennomføring av videregående skole, og vi er også det beste fylke når det gjelder fullføring innen yrkesfaglige studieprogram og andelen læreplasser. Likevel er vi fortsatt ikke i mål med nullvisjonen vår, og også i vårt fylke står det ungdommer uten læreplass hvert eneste år. Det er derfor bra at regjeringen tar et viktig skritt i retning en læreplassgaranti, sier fylkesordføreren.

Andre punkter som er viktige for Rogaland fylkeskommune, ifølge Chesak:

Regjeringen setter av 1 milliard til ytterligere kutt i ferjeprisene. Det betyr lavere ferjepriser i hele fylket i 2022. I tillegg blir det gratis å reise med ferje til små øyer og kystsamfunn som f.eks. Utsira og Vassøy.

Det blir milliardkutt i elavgiften. I vintermånedene januar, februar og mars vil regjeringen kutte avgiften med 48 prosent. Resten av året blir reduksjonen på 9 prosent. Den årlige elavgiftsbelastningen blir dermed lavere enn i 2013 (prisjustert), og innebærer mindre utgifter for både bedrifter og privatpersoner.

Fylkesveinettet styrkes

Økningen på 45 millioner i frie inntekter vil blant annet bidra til å sørge for et best mulig tilbud til innbyggerne våre innen videregående opplæring, samferdsel, kollektivtransport, tannhelse, kultur, idrett, næringsutvikling, energi og miljøvern.

Stokkebø (H): – Slag i magen

Stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H), mener deler av statsbudsjettet er trist.

– Å barbere 500 millioner fra Nysnø Klimainvesteringer er et slag i magen for Energihovedstaden og den grønne omstillingen vi nå skal gjennom. Høyre og våre samarbeidspartier la det strategisk til vår region, som et viktig bidrag for å bygge bru til en mer fornybar framtid og skape nye, lønnsomme jobber. Vi hadde håpet at den nye regjeringen ville dele ambisjonen, men må vel konstatere at interessen er begrenset, sier Stokkebø til RA.

Han peker også på at Høyre ville at unge skulle få beholde mer av egen inntekt.

– Derfor foreslo vi i statsbudsjettet en skattefradrag på om lag 5000 for de med lav inntekt som kommer i jobb. Det ville vært en god motivasjon til å få sin første jobb, og et bidrag i sparingen til sin første bolig, og det er synd at det skrotes. Det er tydelig at de unge ikke er vanlige folk nok til å bli prioritert av Sp og Ap.

– Det er også leit å se at de tar fra Stavanger, Haugesund, Sokndal Hå muligheten til å innføre fritidskortet. Det skulle vært et viktig verktøy for å få fart på idretten igjen etter pandemien og fjerne økonomi som barriere fra å delta. Kuttet på 300 millioner gjør at det nå blir en bratt bakke, sier Stokkbø.

Han legger til at det er noen ting han er fornøyd med.

– Med Høyre ble det 3000 flere varig tilrettelagte arbeidsplasser, for folk som ikke er helt klar for det ordinære arbeidslivet. Det gir verdighet og trygghet, og jeg er glad for at regjeringen viderefører denne satsingen.

Dette betyr statsbudsjettet for lommeboken din

* To av tre skattytere får lavere skatt. Denne gruppen har en gjennomsnittlig bruttoinntekt på om lag 480.000 kroner og får om lag 1.500 kroner lavere skatt. 20 prosent av skattyterne får om lag uendret skatt, mens 13 prosent får økt skatt. Blant dem som får økt skatt, er gjennomsnittlig skjerpelse om lag 12.300 kroner. Denne gruppen har om lag 990.000 kroner i gjennomsnittlig bruttoinntekt.

* I vintermånedene, fra januar til mars, kuttes elavgiften med cirka 48 prosent. Resten av året kuttes med cirka 9 prosent. Det betyr 10 øre lavere avgift per kilowattime på vinteren, noe som kan bety noen hundrelapper spart for en husholdning.

* Fra nyttår av kuttes ferjeprisene i hele landet med ytterligere 5 prosentpoeng fra prisnivået 1. januar 2021. Totalt er kuttet da på 30 prosent. I tillegg skal det bli gratis å reise med ferje til små øyer og kystsamfunn.

* Maksprisen i barnehagene reduseres fra 3.315 kroner til 3.050 kroner per måned fra 1. august neste år. Det vil gi nær 200.000 småbarnsfamilier minst 2.900 kroner mer å rutte med i året, ifølge regjeringen.

* CO2-avgiften økes med 28 prosent, slik også Solberg-regjeringen foreslo. Samtidig reduseres veibruksavgiften og trafikkforsikringsavgiften for å kompensere for dette. Det sistnevnte grepet betyr 0,31 kroner billigere diesel per liter og 0,28 kroner billigere bensin per liter sammenlignet med forslaget til Solberg-regjeringen, hvor CO₂-avgiften også ble økt.

* Totalt reduseres avgiftene med 2,3 milliarder kroner sammenlignet med Solberg-regjeringen.

* Alle som er medlemmer av fagforeninger, kan få større skattefradrag. Fagforeningsfradraget trappes opp fra 3.850 kroner til 5.800 kroner.

* Pendlerordningen styrkes, blant annet ved at bunnfradraget senkes til 14.000 for alle pendlere.

* Det såkalte finnmarksfradraget økes med 16 prosent, til 18.100 kroner. Det betyr mindre skatt for alle som bor i Finnmark og Nord-Troms.

* Det blir dyrere å kjøpe bil. Den såkalte engangsavgiften økes for bensinbiler og hybridbiler. Det blir også innført omregistreringsavgift for elbiler og full trafikkforsikringsavgift for elbiler. Den varslede momsen for elbiler som koster over 600.000 kroner utsettes.

* Det blir slutt på at reisende får bytte tobakkskvoten med alkohol. For mange betyr det at de kan handle mindre avgiftsfrie varer i Taxfreebutikken etter utenlandsturer.

Kilde: NTB

