Sandnes-forsker utviklet Skandinavias første hydrogendrone

Jørgen Apeland har i sitt doktorgradsprosjekt forsket på hvordan man kan forlenge flytiden på droner ved hjelp av hydrogenbrenselceller.

Jørgen Apeland har tatt en nærings-PhD hos selskapet Nordic Unmanned som leverer droneløsninger til kunder både i Norge og i Europa. Som nærings-PhD tar du doktorgraden i en bedrift. Hensikten er å fremme samarbeidet mellom universitetene og næringslivet. Apeland har jobbet med å utvikle en prototype av en drone med brenselcelle som går på hydrogen. 2. november disputerte han for doktorgraden ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Det skriver UiS i en pressemelding.

Da Apeland takket ja til stillingen hos Nordic Unmanned, hadde selskapet ni ansatte. I dag, tre år etter, har de hele 80 ansatte, og de vokser stadig.

– Jeg var ikke kjent med nærings-PhD-ordningen, men er veldig glad for at muligheten dukket opp. Det har vært veldig spennende å jobbe med anvendt forskning i krysningspunktet mellom miljøteknologi og ubemannet luftfart i en bedrift i så kraftig vekst, sier Apeland.

Dobbelt så lang flytid

Når man utvikler ubemannede luftfartøy ønsker man så lang flytid som mulig, påpekes det i pressemeldingen. Det er forutsetningen for Apelands prosjekt.

Ved hjelp av hydrogenbrenselceller har Apeland utviklet en prototype som kan ha opptil dobbelt så lang flytid som batteridroner på samme størrelse.

Forskningsprosjektet går altså ut på å bruke hydrogenbrenselceller i energisystemet til multirotor-droner. Dette er droner med flere propeller, som kan ta av og lette vertikalt nærmest overalt – for eksempel på fartøy som skip og plattformer offshore, ifølge pressemeldingen.

Multirotor-droner kan posisjoneres presist i luften og er veldig fleksible når det gjelder hvilken sensor eller last de kan bære med seg. Dersom flytid og rekkevidde kan økes, vil bruksområdet også økes og denne dronetypen vil bli mer konkurransedyktig. For eksempel kan dronen brukes til logistikk, ved å levere materiell som skal fraktes over store avstander.

Gode resultater

Én av utfordringene Jørgen Apeland har støtt på som nærings-PhD er nettopp å kombinere det akademiske med næringsinteresser. Etter tre år ser han likevel gode resultater, og han ønsker å fortsette å jobbe med prosjektet.

– Jeg blir med videre i utviklingsavdelingen til Nordic Unmanned. Nå skal jeg jobbe med å videreutvikle dronen og heve den tekniske modenheten til brenselcelleintegrasjonen. Vi er også på utkikk etter partnere og kunder som er interessert i å ta del i prosjektet og være med å videreutvikle det, sier Apeland.

Dronen utviklet av Apeland er den første hydrogendrevne dronen i Skandinavia. Apeland sier at alle brukere av denne typen dronesystem vil nyte godt av brenselcelleløsningen hans.

– Nøkkelen til å oppnå bedre flytid er at brenselcellesystemet kan levere mer energi enn batterier som veier det samme. Typisk potensial er å doble flytiden fra vanlig batteridrevne droner. Da økes bruksområdene betraktelig, for eksempel til logistikk over store avstander, forklarer Apeland, i pressemeldingen.

Om kandidaten:

Jørgen Apeland er 32 år og bor i Sandnes.

Han har mastergrad i produktutvikling og produksjon fra Høgskolen i Bergen, og bachelor i maskiningeniør fra Universitetet i Stavanger.

Jobber nå med forskning og utvikling i Nordic Unmanned.

Han forsvarte avhandlingen Use of Fuel Cells to Extend Multirotor Drone Endurance i disputas ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet på UiS tirsdag 2. november 2021.