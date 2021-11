Smitten øker: Dette er rådene du bør følge

– Vaksiner deg, hold deg hjemme hvis du har forkjølelsessymptomer og test deg, lyder rådene fra smittevernoverlege Ruth Midtgarden.

Hun er svært bekymret for den kraftige økningen i koronavirussmitte, melder Stavanger kommune på sine nettsider.

– Viruset finner fram til de som er uvaksinert, og til de som har svak beskyttelse til tross for at de er vaksinert. Smitten er økende. Kommunen smittesporer mindre enn før, og smitte kan nå i større grad gå under radaren. Med gjenåpning og avvikling av alle smitteverntiltak kan viruset oppnå hurtig spredning hvis ikke folk følger rådene, sier Midtgarden.

Viktig med vaksine

Smittevernlegens klare oppfordring til alle som ikke er vaksinert er:

– Vaksiner deg slik at vi alle er fullvaksinert. Det er fortsatt mulig å ta koronavaksine. Den beste måten å bli ferdig med pandemien på er å vaksinere seg. Snakk med venner og bekjente om vaksine, og veiled de som ikke er digitale slik at de finner fram, sier hun.

Samtidig bes alle som har forkjølelsessymptomer om holde seg hjemme de til har tatt en hurtigtest og fått svar. Er hurtigtesten positiv må den bekreftes med en PCR-test som bestilles på kommunens teststasjon.

– Er testen negativ må du fortsatt holde deg hjemme til du er tydelig bedre fra forkjølelsen. Det er veldig viktig at folk ikke går tilbake på jobb eller skole for tidlig, understreker Ruth Midtgarden.

Hurtigtester og isolasjon ved smitte

Kommunen deler ut hurtigtester til de som har nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmennstand) eller er nærkontakter til smittede.

– Det er lurt for alle å kjøpe inn hurtigtester på apotek eller butikk for å ha lett tilgjengelig hjemme i tilfelle de får symptomer. Testene må være CE-merket. Kommunen har dessverre ikke nok hurtigtester til at alle kan hente etter føre-var-prinsippet, sier Midtgarden.

Det er mange typer virus som gir luftveisinfeksjoner og forkjølelser i øyeblikket. Covid-19 skiller seg ut ved at den gir plikt til isolasjon for de som er smittet.

Hvis du tester positivt for covid-19 må du gå i isolasjon så lenge som smittevernkontoret sier du skal.

---

HER KAN DU HENTE GRATIS HURTIGTEST:

STAVANGER:

Teststasjon 1 i Gunnar Warebergs gate 13: Klokken 08.00-15.00 og klokken 17.00-20.00. (Lørdag klokken 09.00-12.00 og søndag klokken 17.00-20.00).



Hillevåg torg: Klokken 09.00-12.00 mandag til fredag.



Judaberg: Klokken 08.30-14.30 mandag til fredag (Ring 457 39 336 for bestilling, utlevering innbyggertorget).



Vikevåg: Klokken 08.30-14.30 mandag til fredag (Ring 457 39 343 for bestilling, utlevering innbyggertorget).



SANDNES:

Ved vaksinesenteret i Gravarsveien 34 mandag til fredag i tidsrommet 13.00-16.30.



Ved luftveislegevakten på Klepp alle dager (også helg) mellom klokken 09.00-11.00 og 12.30-14.30.



Hurtigtester kan også kjøpes på apotek, dagligvarebutikk og bensinstasjon (må være CE-merket).



På Forsand kan du hente gratis hurtigtester på legekontoret.



---