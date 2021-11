Korona i regionen: Antall smittede øker

Koronasmitten fortsetter å øke i regionen. Siste døgn er 36 nye personer blitt koronasmittet i Stavanger, mot 24 forrige døgn. Det er fortsatt flest personer i aldersgruppen 10–19 år som blir koronasmittet, 17 personer er i denne aldersgruppen, opplyser Stavanger kommune.

14 nye i Sandnes

I Sandnes er 14 nye personer koronasmittet siste døgn, mot 20 forrige døgn. Åtte av de smittede er i alderen 10–20 år.

Smittetallene for Sola er også stabile, med åtte nye smittede siste døgn, mot ti forrige døgn.

Fem av de smittede er i alderen 10-19 år.

Følger situasjonen tett

Smittevernoverlegene i regionen følger smittesituasjonen tett etter økningen de siste dagene.

Kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes opplyste til RA tidligere i uken at det viktigste slik situasjonen er nå er å følge nøye med på hvem som rammes og hvordan.

Koronatiltak Kommuneoverlege i Sandnes kommune, Hans Petter Torvik. (Kathinka Skott Hansen)

– Nå er det mange faktorer som spiller inn. Tidligere så vi bare på antall testede og antall positive, men vi er ikke der lenger. Nå er det viktig å se på hvor mange som blir lagt inn på SUS, om det blir utbrudd i de kommunale helseinstitusjonene, hvilke aldersgrupper som blir smittet og hvem og hvor mange som blir alvorlig syke, sier Torvik til RA.

Vaksinering og testing viktig

Torvik sier det er flere ting som kan gjøres for å hindre smitten fra å spre seg, før man eventuelt ser på tiltak.

– De som ikke er vaksinerte må vaksinere seg. Det er det aller viktigste nå. Så må man være kjapp med å teste seg dersom man opplever symptomer, sier Torvik.

Helsesjef i Stavanger kommune, Runar Johannessen, sier til RA at en del av den nye smitten var ventet etter gjenåpningen.

Helsesjef i Stavanger, Runar Johannessen. (Kathinka Skott Hansen)

– Det er nok et resultat av gjenåpningen, i tillegg til at det fortsatt er mange som er uvaksinerte. Det er jo en slags bølge, men det er en forventet bølge, sier Johannessen, og legger til:

– Det som er viktig nå er at en er hjemme når en er syk, slik at en unngår å smitte andre. Deretter er det viktig å teste seg så en ikke går for tidlig tilbake til jobb eller skole. Det må vi nok fortsette med gjennom hele høsten og vinteren.

---

HER KAN DU HENTE GRATIS HURTIGTEST:

STAVANGER:

Teststasjon 1 i Gunnar Warebergs gate 13: Klokken 08.00-15.00 og klokken 17.00-20.00. (Lørdag klokken 09.00-12.00 og søndag klokken 17.00-20.00).



Hillevåg torg: Klokken 09.00-12.00 mandag til fredag.



Judaberg: Klokken 08.30-14.30 mandag til fredag (Ring 457 39 336 for bestilling, utlevering innbyggertorget).



Vikevåg: Klokken 08.30-14.30 mandag til fredag (Ring 457 39 343 for bestilling, utlevering innbyggertorget).



SANDNES:

Ved vaksinesenteret i Gravarsveien 34 mandag til fredag i tidsrommet 13.00-16.30.



Ved luftveislegevakten på Klepp alle dager (også helg) mellom klokken 09.00-11.00 og 12.30-14.30.



Hurtigtester kan også kjøpes på apotek, dagligvarebutikk og bensinstasjon (må være CE-merket).



På Forsand kan du hente gratis hurtigtester på legekontoret.



---