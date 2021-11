27 524 personer mottar uføretrygd i Rogaland

Ved utgangen av 3. kvartal mottok 27 524 personer uføretrygd i Rogaland. Det er en økning på 593 personer eller 2,2 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Antall uføretrygdede i fylket utgjør 9,0 prosent av befolkningen i alderen 18 til 67 år. Bare Oslo har et en lavere andel med 6,2 prosent. Snittet for landet er 10,5 prosent.

Det melder NAV Rogaland i en pressemelding fredag.

1 943 personer i alderen 18 til 29 år mottar uføretrygd i Rogaland. Det utgjør 2,7 prosent av befolkningen. I fjor på samme tidspunkt var andelen 2,6 prosent.

– De siste årene har antallet og andelen mottakere av uføretrygd økt. I 2021 ser vi en relativt stabil utvikling. Dette skyldes blant annet at en betydelig andel fikk forlenget vedtaket sitt om arbeidsavklaringspenger på grunn av koronapandemien, noe som har resultert i at færre har gått over på uføretrygd, sier seniorrådgiver i NAV Rogaland, Gustav Svane, i pressemeldingen.

Om lag halvparten av mottakerne av uføretrygd i Rogaland er 55 år eller eldre.

Store forskjeller mellom kommunene

Blant de mest befolkningsrike kommunene skiller Eigersund seg ut med en andel på 12,6 prosent av befolkningen. Karmøy har 12,2 prosent, mens Haugesund har 11,1 prosent.

– Dette er kommuner som i mange år har hatt en høyere andel uføretrygdede sammenlignet med andre folkerike kommuner i fylket. sier Gustav Svane.

I den andre enden av skalaen er Sola med en andel på 6,6 prosent. Stavanger har 7,5 prosent og Sandnes 8,4 prosent.

– Andelen uføretrygdede er generelt høyere i kommuner med stor andel eldre, et lite variert arbeidsmarked og utdanningsnivå, sier Gustav Svane.