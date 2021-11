Stavanger har fått inn mer skatt enn i fjor

Det er 484,2 millioner kroner og 10,9 prosent høyere enn samme periode i fjor, skriver Stavanger kommune på sin nettside.

Oktober er en liten skattemåned og består primært av forfall på restskatter. Det er innbetalt om lag sju millioner kroner mer i restskatter sammenlignet med oktober i fjor.

Samtidig er det innbetalt litt lavere på andre typer skatter. Samlet gir dette en skatteinngang på 49,2 millioner kroner for oktober, som er 0,2 millioner lavere enn i oktober i fjor.

Per 31. oktober har Stavanger kommune en samlet skatteinngang på om lag 4,9 milliarder kroner, noe som er 484,2 millioner kroner og 10,9 prosent høyere enn samme periode i fjor.

Budsjettert vekst for 2021 er 10,4 prosent (jf. justert i 2. tertial 2021). Landstall for oktober foreligger ikke offentlig ennå. Etter september var veksten 13,4 prosent, og om lag 1,8 prosentpoeng over anslått nivå for 2021 (jf. forslag til statsbudsjett 2022).

Arbeidsledigheten viser 2,6 prosent i Stavanger ved utgangen av oktober. Nivået har falt jevnt utover 2021 på lik linje med de fleste andre kommuner.

Landssnittet ligger nå på 2,2 prosent og tilsvarende gjør Rogaland. I Rogaland har Stavanger høyest arbeidsledighet. Sandnes har nest høyest arbeidsledighet med 2,5 prosent. Sola har 2,3 prosent. Til sammenligning har Oslo 2,8 prosent netto arbeidsledighet ved utgangen av oktober.