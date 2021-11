– Klimaet i Norge er svært godt egnet for solenergi

En ny doktoravhandling viser at det kan være både smart og økonomisk forsvarlig å kle bygningsfasader med solceller. Doktorand Hassan Gholami ved Universitetet i Stavanger konkluderer med at potensialet er stort, også i Norge.

Det melder UiS i en pressemelding tirsdag.

Bygningsintegrerte solceller, ofte forkortet til BIPV (building-integrated photovoltaics) er en fornybar energikilde. Denne teknologien benytter fotovoltaiske materialer til å erstatte konvensjonelle bygningsmaterialer på tak og fasade.

– Bygninger spiller en viktig rolle når det gjelder energieffektiviteten ettersom de er ansvarlige for en betydelig del av energibehovet i urbane områder, sier Gholami, i pressemeldingen.

Hassan Gholami (Kjersti Riiber)

I Europa utgjør energibruken i bygninger 41 prosent av det totale energiforbruket i byene. Ved å bruke bygningsintegrerte solceller som bygningsmateriale og kraftgenerator, har man mulighet til å oppnå nullenergibygg, eller til og med plussenergibygg-prosjekter, ifølge pressemeldingen.

Gholamis doktoravhandling viser at BIPV-teknologi som et alternativ for andre konstruksjonsmaterialer allerede har blitt økonomisk levedyktig i store deler av Europa. Den totale prisen på BIPV-systemer går ned hvert år, og samtidig øker effektiviteten.

Gholamis påpeker at det er en vanlig misforståelse at folk tror vi ikke har nok sol her, men at det kalde klimaet i Norge er faktisk svært godt egnet og har et stort solenergipotensial.

– Ved å kle hele bygninger i BIPV, kan man utnytte det kalde været og den lave solen. Forskningen har sett på at ved bruk av veggintegrerte solstrømanlegg, også mot nord hvor solen sjelden skinner, kan det oppstå refleksjon fra motstående bygg med sørvendte fasader. Gjennom et livsløp kan merkostnadene med dette systemet bli tilbakebetalt, forklarer han.

– Synes nesten ikke

Gholami mener bygningsimplementerte solcellepaneler er konkurransedyktige materialer, med uendelige muligheter for ulike design.

– Materialet kan designes slik at solcellefunksjonen knapt synes. Prismessig konkurrerer det med andre byggematerialer, hvis man tar inn miljø- og samfunnskostnadene i regnestykket, påpeker han.

– Solen er vår største og viktigste energikilde, og er den energiformen som har størst årlig vekst i verden. Denne avhandlingen er en milepæl ved Universitetet i Stavanger, og i tråd med den grønne omstillingen, sier professor Harald N. Røstvik, i pressemeldingen.

Han har forsket på solenergi i over 40 år, jobber i faggruppen By- og regionalplanlegging på UiS og var hovedveileder for Gholami. – Dette er den første doktorgradsavhandlingen som omhandler solenergi i bygg og byer, og forhåpentlig ikke den siste. Vi står overfor en ny sektor og må gripe mulighetene, sier Gholami.

Om kandidaten:

Hassan Gholami er 33 år og bor i Oslo.

Han har mastergrad i energistyring fra teknologiuniversitetet i Amirkabir, og bachelor i energiteknologi fra universitetet i Tabriz, i Iran.

Jobber nå som konsulent i Multiconsult innenfor solenergi, smarte kraftnettverk og lagring.

Han forsvarte avhandlingen Feasibility Study of Building Integrated Photovoltaic (BIPV) as a Building Envelope Material in Europe i disputas ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet på UiS mandag 1. november 2021.