Fontenehuset fikk ærespris

Det melder Hertervig forlag/Bokhuset i en pressemelding

Prisen går hvert år til personer eller organisasjoner som har utmerket seg gjennom sitt virke innen psykisk helsefeltet gjennom forskning, behandling, åpenhet, kunnskap, informasjon og antistigmaarbeid, heter det i pressemeldingen.

– Prisen går i år til en organisasjon som jobber på tvers av sektorene helse og arbeid, og inkluderer mennesker som i dag står utenfor jobb og skoletilbud. Det er en nasjonal organisasjon spredt over 22 steder i Norge. Her inviteres mennesker som har, eller har hatt, psykiske lidelser inn, og jobber side om side med andre ansatte i et likeverdig fellesskap hvor de er med i alle deler av driften og i beslutningsprosesser – noe organisasjonen mener styrker selvfølelsen til enkeltmenneske, påpekes det i pressemeldingen.

Fontenehuset skal være en organisasjon som er opptatt av å gi konkret hjelp.

– De støtter medlemmer til å komme tilbake til jobb eller studier, finne bolig og komme i kontakt med hjelpeapparatet eller løse praktiske utfordringer. De hjelper med å nå personlige mål. Fontenehuset bidrar til at medlemmene kommer ut av isolasjon og tar mye mer del i arbeids- og samfunnsliv fordi fellesskapet bidrar til færre innleggelser og bedre psykisk helse, står det i pressemeldingen.

En undersøkelse fra 2018 viser at 98 prosent hadde fått bedre helse, 70 prosent mindre behov for helsetjenester, 61 prosent hadde redusert behov for innleggelser eller akutt hjelp og 45 prosent var i jobb eller studier i løpet av året.