Ber unntak fra fraværsgrensen

– Samtidig som koronasmitten øker i fylket vårt igjen, er både vanlige forkjølelsesvirus, influensa og RS-virus i omløp for fullt. Det gjør at legevakter og fastleger står overfor en svært vanskelig høst. Da hjelper det ikke at elever i videregående skole med forkjølelsessymptomer må gå til legen for å dokumentere at de faktisk er syke for å få gyldig fravær fra skolen, sier fylkesordfører Marianne Chesak (Ap), i en pressemelding onsdag kveld.

Hun deler sine kollegers bekymring over at syke elever nå møter opp på skolen. Dette var også tema under et felles møte for alle landets fylkesordførere onsdag. Nå ønsker Chesak at regjeringen skal gjeninnføre fritaket fra fraværsgrensen i videregående skole ut året.

– Under store deler av koronapandemien har regelen om fravær på maks ti prosent per fag for å kunne bestå i faget, vært suspendert. Men fraværsregelen ble som kjent gjeninnført av den avgåtte regjeringen ved alle videregående skoler 11. oktober, etter at samfunnet åpnet opp. Vi mener i utgangspunktet at reglementet er for rigid og byråkratisk, og nå ser vi altså at det får negative konsekvenser for både elevene våre og helsevesenet, som allerede er i en svært presset situasjon. Det vil vi som skoleeiere gjøre noe med, sier Chesak.

Hun understreker at det er vanskelig for skoleungdommene å forholde seg til rådet om at man skal holde seg hjemme hvis man har symptomer på forkjølelse og sykdom, samtidig som man altså risikerer å stryke i et fag hvis man når fraværsgrensa på ti prosent.

– Det setter norske skoleungdommer i en nærmest umulig skvis, og fører til at klasserommene for første gang siden mars 2020 er fylt med snufsing, hoste og feber. Ved å fjerne kravet om dokumentasjon fra lege ved sykdom senker man terskelen for å holde seg hjemme ved sykdom, og sikrer i større grad at skolene er smittefrie. Nå møter mange opp på skolen, selv med luftveissymptomer, sier fylkesordføreren i Rogaland.