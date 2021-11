Vil ha akutte skredsikringstiltak

Mandag 1. november, stilte stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H), dette spørsmålet til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap):

– Vil statsråden stille opp på en synfaring av riksvei 13 i Suldal, vil han bidra til å forsere akutte skredsikringstiltak, og hva vil han gjøre for å få til raskest mulig oppstart av prosjektet i Nasjonal transportplan?

Stokkebøs spørsmål kommer etter at svære steinblokker raste over riksvei 13 i Suldal, i forrige uke.

– Det er et viktig tverrpolitisk mål å legge til rette for folk skal kunne bo og arbeide i hele landet, og at flere skal få oppleve de mange kvalitetene distriktene har å by på. Da må vi gjøre det både mulig og trygt for folk, sier Stokkebø.

Han mener det dessverre ikke alltid oppleves like trygt, og viser til at det jevnlig går ras på riksvei 13 i Suldal.

– I Suldal finnes noen av de mest utsatte strekkene. Vi er mange, undertegnede selv inkludert, som har kjent på den ubehagelig opplevelsen av å kjøre der kort tid før/etter en rashendelse. Mest krevende er det for fastboende som daglig bruker veien for å komme til jobb, skole og familie, mener stortingsrepresentanten.

– Sp har lovet strakstiltak

Stokkebø påpeker at regjeringen Solberg var utålmodige og opptatt av å få på plass bedre sikring av området.

– En forserte derfor en rekke skredsikringstiltak, i form av overvåking, rensing, bolting og fangnett. Det har gjort veien tryggere, men behovene er fortsatt store. Derfor satte man i Nasjonal transportplan av 896 millioner til Lovraeidet-Rødsliane, hvorav 200 i første planperiode. Det bør gi grunnlag for å komme i gang med prosjektet, sier han.

– Senest 28. oktober kom et nytt stort skred med svære steinblokker dundrende ned på RV13. Slik jeg forstår det, skjedde det denne gangen på et område hvor det ikke har vært ras tidligere, kort avstand sør for det opprinnelig planlagte skredsikringsstrekket. Foruten Lovraeidet-Rødsliane, kan det derfor være gode grunner for å se på ytterligere tiltak også her, legger Stokkebø til.

Høyre-politikeren viser til at Senterpartiets Geir Pollestad i valgkampen lovet strakstiltak dersom Ap og Sp kom i regjering.

– Vi er mange som nå forventer at dette kjapt følges opp med konkret handling.

Stokkebø mener saken er for viktig til at man bør gjøre partipolitikk utav det.

– Her må vi jobbe sammen for å finne gode løsninger.

Samferdselsministeren fikk spørsmålet 1. november og har en uke på seg på å svare. Han har foreløpig ikke gitt signaler om strakstiltak på Rogalands farligste vei, ifølge Aftenbladet.