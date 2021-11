155.000 matposer reddet i Rogaland

– Hvis maten i stedet ble kastet, ville innholdet i posene tilsvart 155 tonn matavfall dersom man tar utgangspunkt i at én forundringspose veier én kilo. Videre ville det tilsvart 388 tonn CO₂-ekvivalenter, ifølge myclimate, sier Lene Kallum, kommunikasjonssjef i Too Good To Go i en pressemelding.

Too Good To Go en app hvor folk kan få kjøpe overskuddsmat fra restauranter og matutsalgssteder til en redusert pris. Målet er å redusere matsvinn. Appen kobler samen butikker og serveringssteder.

Rogaland har 305 aktive samarbeidspartnere i Rogaland.

– Blant annet dagligvarebutikker, bakerier og hoteller som tilbyr alt fra bakervarer, påsmurt og hotellfrokoster til fisk og kjøtt, middagsretter og frukt og grønt, forteller Kallum.

Siden appen ble lansert i Norge i 2016 er det blitt reddet 575.777 slike poser i Rogaland, ifølge selskapet selv.

Her ble det reddet mest mat fra og med 1. januar til og med 21. oktober 2021 Antall poser 1. Sabrura Herbarium – Stavanger 5392 2. Naturbakst Haraldsgata – Haugesund 5200 3. Sabrura Madla – Stavanger 3303 4. Sirkus Renaa – Stavanger 2875 5. Nærbø Bakeri & Konditori – Hå 2754 6. Jærbakeren Klepp – Klepp: 2709 7. Vaaland Dampbakeri Nygaten – Stavanger 2448 8. Steam Kaffebar Kvadrat – Sandnes 2442 9. IKEA Forus – Sandnes 2157 10. Helgø MENY Stadionparken – Stavanger 2151

Matsvinn står for ti prosent av de globale klimautslippene, ifølge en rapport fra WWF.

I Norge utgjør det kartlagte matsvinnet minst 417.000 tonn. Matbransjen og forbrukere står hver for rundt halvparten av svinnet, ifølge Matvett og Norsus.

Too Good To Go finnes i 17 land. Tjenesten kom til Norge i 2016. Totalt i landet er det solgt seks millioner matposer gjennom appen. 1,5 millioner nordmenn har lastet ned appen. På landsbasis samarbeider selskaper med rundt 4000 matbedrifter, skriver selskapet i pressemeldingen.

