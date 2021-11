Setter opp ferje mellom Norge og Nederland

I april neste år åpner en ny skipsrute mellom Norge og Nederland. En cruiseferje med plass til 1500 passasjerer og 350 biler skal tre ganger i uken trafikkere strekningen mellom Kristiansand og Eemshaven.

– Vi bringer Europa nærmere Kristiansand og Sør-Norge. Etter en behagelig sjøreise og en god natts søvn, er du plutselig bare noen timers tog- eller biltur unna en rekke spennende europeiske destinasjoner, sier Bart Cunnen, administrerende direktør i Holland Norway Lines, i en pressemelding.

18 timer

Seilingene vil ta 18 timer, med avgang fra Kristiansand hver onsdag, fredag og søndag klokken 15.00 og ankomst i Eemshaven klokken 09.00 neste dag. Fra Eemshaven seiler skipet hver tirsdag, torsdag og lørdag klokken 15.00, med ankomst i Kristiansand 09.00 neste dag.

Holland Norway Lines har inngått en langsiktig avtale med Tallink Grupp om leie av cruiseferjen Romantika. Skipet har 700 lugarer og vil frakte inntil 1500 passasjerer og 350 biler på hver overfart.

– Romantika vil bli blant de fremste cruiseferjene som trafikkerer norske farvann. Vi gleder oss til å vise fram skipet i Kristiansand, sier Cunnen.

Om bord er det restauranter, barer, tax-free-butikk, spa, badstue, teatersal og konferanseavdeling.

Rederiet, som både har norske og nederlandske eiere, har jobbet med planene i halvannet år.

Selskapet får kontor i Kristiansand havn.

Det er ventet at Holland Norway Lines vil skape 50 nye jobber i første fase og 100 nye jobber på sikt, skriver rederiet i pressemeldingen.

Havnen i Kristiansand er godt tilrettelagt for å ta imot en ny ferje på en ny linje. I Eemshaven har lokale og regionale myndigheter, sammen med Holland Norway Lines, gått inn med millionbeløp for å bygge nødvendig infrastruktur for nysatsingen.