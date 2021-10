Har lansert virtuell 360-graders kunstutstilling

Tirsdag denne uken ble tre virtuelle kunstutstillinger lansert på Stavanger kunstmuseum.

Utstillingene er en digital formidling av Kitty Kielland, Frida Hansen og hele Halvdan Hafstens samling, og er tilgjengelig via mobiltelefon, nettbrett eller PC.

Utstillingene fungerer slik at man kan «gå inn» i utstillingene digitalt, klikke på kunstverkene, se filmer med kunsteksperter som forteller om kunstverkene, og se seg rundt i rommet med 360-graders virtuell teknologi.

– Pandemien utløste et sterkt behov for å få til mer digital kunstformidling. Vi søkte kulturrådet om støtte og ble med i deres «Utviklingsprogram for kulturinstitusjoner». Vi ønsket å lage god kunstformidling om kunstnere som er sentrale for kunstmuseet og valgte derfor Kitty Kielland, Frida Hansen og Halvdan Hafstens samling, sier Hanne Beate Ueland, avdelingsdirektør ved Stavanger kunstmuseum, til RA.

– Hvem er målgruppen for dette prosjektet?

– Målgruppen er kunstinteresserte voksne mennesker. Vi tenker spesielt på de som ikke har mulighet til å besøke museet, de som på grunn av sykdom eller andre ting ikke kan komme seg hit, men også de som bor i andre deler av landet. Kunst i 360 er samtidig aktuelt for deg som har mulighet til å besøke museet. Gjennom møtet med våre ansatte i den virtuelle utstillingen får man så mye informasjon om kunstnere og kunstverk at dette er et høyst relevant tillegg til museumsopplevelsen. Vi kommer også til å bruke dette i formidlingsarbeid rettet mot skoler. En delmålgruppe er samarbeidspartnere som ikke har besøkt museet vårt tidligere, men som har behov for innsikt i hvordan museet og utstillingene våre ser ut, som kolleger i andre museer rundt om i verden, forklarer Ueland.

Vil øke kunstinteressen

Hun forteller at målet med prosjektet er å øke interessen for og kunnskapen om kunstverkene de har i Stavanger kunstmuseums samling.

– Vi vet at mange flere mennesker enn de som besøker kunstmuseet er interessert i kunst. Et prosjekt som dette kan kanskje være en døråpner for noen av dem, sier Ueland.

Stavanger kunstmuseum har satt seg høye mål om å få til en integrering mellom 360-video og samlingsportalen.

– Det har vi lyktes med på en god måte. Det har vært veldig inspirerende å samarbeide med både Origin (dataprogrammering), Nasjonalmuseet (vi fikk overta samlingsportal som de har utviklet vederlagsfritt) og Screen Story som har laget filmene. Bitmap har tatt de flotte høyoppløselige fotografiene, forklarer Ueland.

– Krevende

– Prosjektet var krevende og utfordrende for våre flinke kunstformidlere: konservator Inger M.L. Gudmundson og museumspedagogene Elin Lillebråten og Katharina Ueland. Da filmene skulle spilles inn måtte de huske all tekst siden de ble filmet i 360. Selv for dyktige kunsthistorikere er dette krevende. Museets ansatte har også fått økt digital kompetanse. Screen Story kan nok også skrive under på at dette har vært et interessant prosjekt hvor de har fått utviklet sin kompetanse på 360-video, sier Ueland.

– Hva synes dere om resultatet?

– Vi er veldig fornøyd med resultatet og veldig stolt av hvor fint det ser ut i utstillingene og hvor godt vi har klart å integrere de ulike løsningene. Selvsagt ser vi utviklingsmuligheter, det skulle bare mangle når man jobber over tid med et så omfattende prosjekt hvor vi hele tiden har utfordret hva som er mulig å få til. Men alt i alt er vi veldig stolte av Kunst i 360, sier avdelingsdirektøren.