Nav: Bedriftene sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft

Bedriftene sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft, mens antallet arbeidssøkere stadig reduseres i Rogaland.

10.420 personer er registrert som helt ledige, delvis ledige eller som arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av oktober måned. Det er en reduksjon på 560 personer den siste måneden, viser ferske tall fra NAV.

5660 personer er registrert som helt ledige. Det er en andel på 2,2 prosent av arbeidsstyrken i Rogaland, noe som er samme snitt som for resten av landet.

Nav Rogaland: – I tråd med våre prognoser

– I løpet av oktober har det blitt over 400 færre helt ledige i Rogaland. Nedgangen blant de helt ledige er i tråd med våre prognoser. Vi forventer at andelen helt ledige vil gå ytterligere nedover i tiden som kommer, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Nesten alle yrkesgrupper har en nedgang i antallet helt ledige. Størst nedgang finner vi innenfor reiseliv og transport, industriarbeid og serviceyrker og annet arbeid.

3378 personer er delvis ledige. Det utgjør 1,3 prosent av arbeidsstyrken i fylket.

– Antallet delvis ledige er fortsatt høyere enn nivået vi hadde før korona, men i oktober har vi hatt en nedgang på over 7 prosent blant de delvis ledige, sier Haftorsen.

Stavanger har høyest ledighet

Stavanger kommune har størst andel helt ledige i Rogaland med 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Sandnes, Haugesund og Sola har henholdsvis 2,5 prosent, 2,4 prosent og 2,3 prosent helt ledige.

Jærkommunene Time og Hå har en andel på 1,7 prosent helt ledige, mens Karmøy har 1,8 prosent.

– Det er et lavt nivå tatt innbyggertallet til disse tre kommunene i betraktning, sier Haftorsen.

3400 utlyste stillinger – 67 prosent i Stavanger-regionen

3400 stillinger ble utlyst offentlig i løpet av september. Det er en økning på 48 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Helse, pleie og omsorg (614), ingeniør og IKT-fag (375), reiseliv og transport (364) og butikk og salgsarbeid (352) er bransjene med flest utlysninger.

– Behovet for arbeidskraft er stort i Rogaland og resten av Norge. Det går svært godt innenfor mange næringer.

– 67 prosent av alle utlyste ledige stillinger kommer fra Stavanger-regionen. Det betyr at arbeidssøkere som ikke bor i Stavanger-området, også må vurdere om de skal søke på jobber i dette området. Dersom man ikke har kompetansen som etterspørres lokalt, må man finne ut om kompetansen er etterspurt andre steder, sier Merethe Haftorsen.

– Gjennom 2021 har vi sett en økende missmatchproblematikk i Rogaland. Det innebærer at arbeidssøkere ikke har kompetansen arbeidsgiverne etterspør. I samarbeid med NAV kan arbeidsgivere finne gode løsninger for personer som står utenfor arbeidsmarkedet. Det gjelder for eksempel bruk av utdanningstiltak eller lønnstilskudd, sier Haftorsen.

Arbeidsmarkedet Rogaland Oktober 2021 Helt uten arbeid 16 – 67 år 5660 (2,2%) Arbeidsmarkedstiltak 1382 (0,5%) Bruttoarbeidsledighet 7042 (2,7%) Unge helt uten arbeid 16 – 29 år 1363 Langtids-arbeidssøkere

(26 uker eller mer) 3444 Delvis uten arbeid 3378 (1,3%) Utlyste stillinger 3400