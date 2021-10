Museumsnatt: – Mye aktiviteter og opplevelser

Arkeologisk museum, UiS og Stavanger museum åpner dørene for besøkende fredag kveld.

– Begge museene fylles med aktiviteter og opplevelser, noen av disse er kjent for museumsbesøkende, mens andre aktiviteter er spesielle for denne kvelden. Arrangementet er gratis, og vi ønsker å vise mangfoldet av det som skjer på museene. Vi ønsker å vise regionens befolkning at museer er gøy, spennende og lærerikt, sier kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Nordahl Næss ved Arkeologisk museum, til RA.

Målgruppen for kvelden er familier, med barn fra rundt fem år og oppover.

– Dette passer også for ungdom, og kan være en fin anledning til å ta med ungdommen ut for å gjøre noe kjekt sammen, påpeker Nordahl Næss.

– Hvilke forventninger har dere til besøk?

– Museumsnatt har hatt fra 800 til over 4000 besøkende de årene det har vært arrangert. Vi antar årets besøkstall vil ligge et sted mellom der, og håper at mange dropper fredagstaco og sofa akkurat denne kvelden, og heller tar turen på museum, sier Nordahl Næss.

Gratis inngang

Dette er åttende gang Museumsnatt blir arrangert på Arkeologisk museum og Stavanger museum. Det ble første gang arrangert i 2013, men så måtte arrangementet bli avlyst i 2020 på grunn av koronapandemien.

– Nå er vi veldig klare til å arrangere Museumsnatt igjen. Dette er en kveld også ansatte gleder seg til, sier kommunikasjonssjef Lene Berge Førland ved Museum Stavanger, til RA.

Det er gratis inngang på arrangementet.

– Det er bare en aktivitet det er nødvendig å forhåndsbestille gratisbilletter til, og det er «Skummel løype» på Stavanger museum som arrangeres i samarbeid med Barne- og ungdomsteatret ved Rogaland Teater, opplyser Førland.

– Er det noe dere gleder dere spesielt mye til på programmet?

– Det er så mye kjekt som skal skje denne magiske kvelden at det er vanskelig å velge ut noe, men vi gleder oss nok spesielt mye til Skummel løype, Disseksjon av hai og Trykk og avtrykk på Stavanger museum og Rygene hærkamp, Mørke fortellinger og til å la publikum møte mange av forskerne på Arkeologisk museum. Museumskafeene vil være åpne på begge museene og nytt av året er at det blir det Food trucks i parken til Rogaland fylkeskommune, sier Førland.

Dørene er åpne fra 18.00 til 22.00 fredag kveld.

---

Museumsnatt-programmet

Arkeologisk museum

Ta tidsmaskinen tilbake til steinalderen og besøk en steinalderboplass.

Prøv deg som forsker i Arkeolaben.

«Mørke fortellinger» Kl. 18:15 og 20:00. Publikum blir tatt med inn i den mørke delen av folketroen. (Anbefalt aldersgrense 9+)

Kl. 18:15 og 20:00. Publikum blir tatt med inn i den mørke delen av folketroen. (Anbefalt aldersgrense 9+) Lekeplass med matematikk og fysikk: Her løses problemer på spennende og morsomme måter.

Her løses problemer på spennende og morsomme måter. «Jeg fant, jeg fant»: Arkeologen viser fram funn fra årets utgravinger og forteller om resultatene fra undersøkelsene. Film fra feltarbeidene.

Arkeologen viser fram funn fra årets utgravinger og forteller om resultatene fra undersøkelsene. Film fra feltarbeidene. Å minnes de døde: Finn ut hva maleriene i Domkirken kan fortelle. Foredrag for mindre grupper i malerikonserveringen, Kl. 18.00, 19.00, 20.00 og 21.00.

Finn ut hva maleriene i Domkirken kan fortelle. Foredrag for mindre grupper i malerikonserveringen, Kl. 18.00, 19.00, 20.00 og 21.00. Besøk «steinhoggerhytta». Lag steinsmykker eller fiskevekter i «steinhoggerhytta». Se utstillingen om restaureringsarbeidet på Stavanger domkirke.

Lag steinsmykker eller fiskevekter i «steinhoggerhytta». Se utstillingen om restaureringsarbeidet på Stavanger domkirke. Se smeden i arbeid i smia.

Spor i jord – et røntgenbilde av fortiden. Arkeologen viser og forklarer georadaren, som ved hjelp av elektromagnetiske bølger kan se hva som skjuler seg nede i jorda.

Arkeologen viser og forklarer georadaren, som ved hjelp av elektromagnetiske bølger kan se hva som skjuler seg nede i jorda. Sverdkamp med Rygene Hærkamp kl.: 19. Etter kampen får store og små møte Rygene og prøve seg på vikingenes kampteknikk.

kl.: 19. Etter kampen får store og små møte Rygene og prøve seg på vikingenes kampteknikk. «Solkult, myter, mystikk: Bronsealderkvinnen si verd. » Presentasjon av museets nye permanente bronsealderutstilling. Arkeologene forteller om bronsealderkvinnens dagligdags og menneskenes rituelle verden med utgangspunkt i den rike kvinnegraven fra Regehaugen i Sola.

» Presentasjon av museets nye permanente bronsealderutstilling. Arkeologene forteller om bronsealderkvinnens dagligdags og menneskenes rituelle verden med utgangspunkt i den rike kvinnegraven fra Regehaugen i Sola. Møt mennesket. Osteologen viser hva skjelettene kan fortelle om menneskene i forhistorien.

Osteologen viser hva skjelettene kan fortelle om menneskene i forhistorien. Genetisk hjul. Demonstrasjon av arvelige egenskaper.

Demonstrasjon av arvelige egenskaper. Svalbardekspedisjon – en reise under havet.

Pest eller pollen? En annerledes gjettelek.

Pollen og planterester forteller historie. Bli med botanikeren inn i mikroverdenen.

Bli med botanikeren inn i mikroverdenen. Det magiske smykket – en fortelling om tre gravhauger fra folkevandringstid . Kl. 18.45 og 19.30. Professor og arkeolog Elna Siv Kristoffersen presenterer og leser fra sin nye barnebok.

. Kl. 18.45 og 19.30. Professor og arkeolog Elna Siv Kristoffersen presenterer og leser fra sin nye barnebok. Skriften på veggen – let med lommelykt etter usynlige tegn.

Stavanger museum

Vi dissekerer hai!

Livredning med Laerdal Medical

Food trucks i Sykehusparken

En seksbeint middag

Eventyrborg

Trykk og avtrykk

---