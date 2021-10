Kommunedirektøren: – Betydelig satsing innen helse

– Koronapandemien er av mange beskrevet som den største krisen for vårt land etter 2. verdenskrig. Kommunene har vært selve frontlinjen i bekjempelsen og håndteringen av denne, og det er fortsatt ikke helt over, står det innledningsvis i kommunens Handlings- og økonomiplan for 2022-2025 (HØP).

Fredag presenterte kommunedirektør Per Kristian Vareide denne. Han forteller at inntektene og utgiftene i kommunen følger hverandre som skygger, samtidig som at det har vært god nok avstand mellom dem til at det har gått bra. Men, det har vært kraftig skattevekst i Stavanger.

– Når oljeprisen falt flyttet arbeidskraften som har skaffet høy skatteinntekt, sier han.

I tillegg påpeker kommunedirektøren at det har vært en høy kostnadsvekst i pleie og omsorg, som kan oppleves som kan gjøre at det oppleves som trangt.

– Vi får inntekter basert på hva staten tror vi får i økte kostnader, sier Vareide.

– Fødselsraten går ned i Norge, og vi justerer stadig anslaget for hvor mange barn som vil bli født. Vi tror derimot at ungdomsskolene får flere elever neste år enn tidligere. Der må vi altså øke kapasiteten, legger han til.

Han startet presentasjonen med å si at mange beskriver koronapandemien som vår tids største krise. Han mener likevel at økningen i antall eldre er større. Vareide lurer på om vi klarer å håndtere denne.

– I dag har vi 1183 sykehjemsplasser i kommunen. Fortsetter praksisen må vi ha 1603 plasser, og det er en dramatisk økning. Den planlagte kapasiteten har en økning de neste årene, og det skyldes Jåttå sykehjem, sier han før han fortsetter:

– En ting er å bygge byggene. Vi skal også ha personell. Det er 911 årsverk ved kommunale sykehjem i Stavanger den dag i dag. I 2027 vil vi trene 1341.

[ Stavanger-budsjettet: Dette blir dyrere ]

Foreslår ny enhet knyttet til barn og familier

Stavanger kommune ønsker å gi barn og unge et godt utgangspunkt for å mestre hverdagen og voksenlivet. Derfor videreføres tiltakspakken «KADÅITTEPÅ». I tillegg foreslår kommunen å lage en helt ny enhet knyttet til barne- og familiehjelp som gjør at en del av oppgavene som i dag ivaretas av barnevernet kan integreres med andre type tiltak som lavterskeltilbud innen psykisk helse for barn.

– Det skal være lett både for familie og barn å komme i kontakt med og få hjelp av kommunen. Vi tror det kan oppleves som en høy terskel å gå inn i barnevernet, sier Vareide til RA, og legger til at barnevernet konsentrerer seg om de store, viktig og vanskelige sakene som de har.

– Derfor kan det være lurt å skille de to oppgavene. Det er ikke ofte vi vil lage nye virksomheter i Stavanger kommune, så det er helt nytt, sier kommunedirektøren.

I kommunal forstand mener Vareide det er nytt å ta mye mer ansvar selv for at det er nødvendig kunnskapsutvikling gjennom forskning på de store oppgavene de står foran, og de store utfordringene kommunesektoren har.

– Er det tøffere økonomisk nå enn hva det har vært tidligere?

– Vi får i realiteten sjelden bedre økonomiske rammer gjennom statsbudsjettet. De pleier å være finansielt nøytrale, og de dekker stort sett det som er forventet kostnadsøkonomi, men ikke mer, sier kommunedirektøren.

I tillegg ønsker kommunen å ha aktive innbyggere som klarer seg selv best mulig gjennom hele livet.

– Det er en betydelig satsing innen helse, sier Vareide.