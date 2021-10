Eli Karin Fosse: – Pandemien har kostet

– Pandemien har kostet, sier kommunedirektør for helse og velferd i Stavanger kommune da hun presenterte handlings- og økonomiplanen for tjenesteområdet fredag.

– Vi har i perioder redusert og lagt ned enkelte tjenestetilbud. Det har vært vaksinering, besøksrestriksjoner og vi har hatt smitteverntiltak. Det har vært normalen for de innen helse og velferd, og den har vært krevende, legger hun til.

Fosse mener tydelig at vi fortsatt må ha en beredskap, og følge med på smitten i kommunen.

– Vi vet at med en gang smitten øker, så må vi skru opp tiltakene igjen, sier hun.

Mener vi må forstå alvoret i eldrebølgen

Kommunedirektør Vareide har uttrykt at han frykter eldrebølgen mer enn pandemien, og mener det er en større krise. Fosse mener det er viktig at vi forstår at problemet kommer til å bli stort.

– Vi kan ikke lukke øynene og fortsette som nå. Det er klart at jeg kjenner litt på at dette kan bli alvorlig hvis vi ikke klarer å gjøre omstillinger, og forberede oss på å gjøre relativt store omstillinger allerede nå, sier hun til RA.

– Pandemien har lært oss at når vi forstår alvoret, når det virkelig går opp for oss at vi må gjøre noe, så er det utrolig hva vi klarer å mobilisere. Det gjelder både i befolkningen generelt, og ikke minst i det kommunale apparatet. Jeg er optimistisk, og jeg tror at vi sammen forstår alvoret og står sammen om å gjøre en innsats, så skal vi klare å håndtere det, legger Fosse til.

Kommunen planlegger for at det skal økes til 1387 sykehjemsplasser i perioden fram til 2027. Det tilsvarer en netto på 204 plasser.

Innbyggerne skal få tjenester av god kvalitet

Leve HELE LIVET er en satsing innen helse og velferd. Stavanger kommune har vedtatt å styrke innsatsen innen områdene mat og måltid, aktivitet og fellesskap og aldersvennlig samfunn. Fosse forteller at målbildet for Leve HELE LIVET er at kommunen ønsker aktive innbyggere som klarer seg selv best mulig gjennom hele livet.

– Kjernen i satsingen er å gi bistand slik at folk klarer seg best mulig, sier Fosse før hun fortsetter:

– Samfunnsoppdraget til helse og velferd er at innbyggere som trenger det skal få helse- og velferdstjenester av god kvalitet. Det skal skje innenfor vedtatt budsjettramme, og på en måte som gjør at ansatte opplever arbeidsglede.

Hun forteller at det jobbes for fullt med strategi for helse og velferd, og kommunen har landet på fem store utfordringsområder. Disse er: demografi og helsetilstand, forskjeller i levekår og utenforskap, økte forventninger og krav, omstillingsbehov og ressursknapphet.