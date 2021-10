Politiet ber foreldre være obs: – Barn ringer 112

– Vi ser at en del foreldre gir barna sine gamle mobiltelefoner til å leke med og spille med. De tar ut SIM-kortet, og tenker at de da ikke kan ringes med. Dette stemmer ikke. Man kan fremdeles ringe nødnummer 112 med dem, skriver Politiets nettpatrulje Sør-Vest i et Facebook-innlegg torsdag morgen.

På operasjonssentralen opplever operatørene å få inn mange telefoner fra barn som tydeligvis ikke er i nød, men som leker med mobilen, opplyser nettpatruljen.

– Vi anbefaler foreldre om å være bevisst på dette. Når det kommer inn en 112-samtale må denne prioriteres, og vi kan dermed bli nødt til å legge på andre samtaler, påpeker nettpatruljen.

