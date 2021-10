Kåkånomics-prisen 2021 til Victor D. Norman

Onsdag åpnet økonomifestivalen Kåkånomics med utdeling av Kåkånomics-prisen 2021 (Kverulantkatedralens økonomipris). Årets vinner er Victor D. Norman, samfunnsøkonom, skribent og tidligere Høyre-statsråd.

– Dette var forferdelig gøy. To kolleger har fått prisen før meg, og den har de fortjent. At jeg selv skulle få prisen, hadde jeg aldri tenkt på. Det er gøy å bli satt pris på at kolleger som brenner for det samme som meg, sier Norman til RA.

Juryen mener Norman er irriterende god.

«Irriterende god»

«Men irriterende for hvem? For meningsmotstandere? For meningsfeller som skulle ønsket de kunne sagt det samme like godt? For makta?

Årets prisvinner er utvilsomt irriterende god for mange, men han er også alltid saklig – og våger å gå dit det brenner.

Som da han i sin faste spalte i Dagens Næringsliv i sommer tok til orde for at omleggingen bort fra oljeøkonomien uansett vil være så smertefull at vi like så godt kan legge den ned i morgen», heter det i juryens begrunnelse.

Juryen trakk også fram at Norman for noen år siden rettet pekefingeren på sitt eget fagfelt, og mente at økonomene selv hadde skyld i den ulikheten som hadde banet vei for trumpismen.

[ Nytt rådhus: – Et skandaleprosjekt ]

At han har evnen til å overraske, selv etter bokstavelig talt en mannsalder i den norske offentligheten, ble også trukket fram.

«Gjennom koronakrisen har han også utfordret makta – og flere fagfeller. I mars i fjor var han en av de aller første som argumenterte for at regjeringen burde kompensere bedriftene for inntektsbortfallet som ble påført dem av politikerne.

Noen uker senere endret regjeringen støtteordningen, fra lån til kontantstøtte, og sa seg enig i prinsipptenkningen om at fellesskapet bør «dekke hoveddelen av den byrden næringslivet påføres når vi velger å ta kundene fra dem». Årets prisvinner utfordrer ikke bare maktperspektivet; han er ingen raljør, men blir tvert om lyttet til. Kanskje fordi han nettopp er irriterende god», heter det i juryens begrunnelse.

Norman: – Kåkånomics tar faget ned fra pidestallen

Norman forteller at han blir værende i Stavanger under hele festivalen.

– Jeg har gledet meg som en liten gutt for å komme hit. Kåkånomics er noe av det morsomste og beste som er laget. Jeg har ikke hørt om en økonomifestival noe annet sted, sier han.

Det Norman liker best er at økonomifaget blir gjort tilgjengelig til alle.

– Kåkånomics tar faget ned fra pidestallen og ned dit faget hører hjemme, blant folket. Å formidle økonomi er viktig av hensyn til det politiske debatten. Folk flest må skjønne økonomi for å danne seg en mening i politiske saker. Festivalen ufarliggjør faget, sier Norman.

Kåkånomics-prisen skal være Norges viktigste formidlingspris i økonomifeltet, og med en pengepremie på 25.000 kroner.

Prisvinner må ha vært aktiv de siste to årene, men vedvarende innsats og bidrag til offentligheten gjennom mange år vil også kunne bli vektlagt.

Juryleder er Ingeborg Foldøy Solli.

---

Victor D. Norman

Født 24. juli 1946 i Risør.

Norsk samfunnsøkonom, skribent og politiker for Høyre.

Han har vært professor og rektor ved Norges handelshøyskole og arbeids- og administrasjonsminister i Bondevik II-regjeringen.

Har bakgrunn som professor og rektor ved Norges handelshøyskole (NHH) i Bergen.

Vinner av Kåkånomics-prisen 2021

---

[ Stanley Wirak har vært ordfører i ti år: Slik har det vært ]