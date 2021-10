Matoma til Stavanger

I en pressemelding tirsdag ble det kjent at Matoma skal varme opp for Tiësto på hans Norgesturné.

Tiësto, og nå også Matoma, kommer til Stavanger 10. desember.

– NÅ får vi en superfresh artist som topper hele driden – dette går mot fullstappet konsert i Stavanger og noe som vi virkelig ser fram til sammen med de 6000 som skal danse tett i tett sammen og virkelig kjenne energien av herlig topp stemning, sier arrangør Øivind Ekeland, i pressemeldingen.

– Jeg gleder meg helt vilt mye til å spille i Norge igjen! Det er ikke noe som er bedre enn å runde av året med legenden Tiësto! Gjør dere klare for den største gjenåpningsfesten Norge har sett!!, sier Matoma, i pressemeldingen.

I tillegg til Stavanger, spiller de i Trondheim 9. desember og Ålesund 11. desember.

Siden hans debut i 2015, har artist og produsent Matoma vokst fra å være en soveromsprodusent som publiserer på SoundCloud til en av de største stjernene innenfor dance music, ifølge pressemeldingen.

Ved å utgi sololåter, to album og samarbeid med alt fra Dua Lipa til Snoop Dogg har han oppnådd over to milliarder streams.