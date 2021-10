Hun blir ny Kolumbus-direktør

Styret i mobilitetsselskapet Kolumbus har ansatt Edith Nøkling (52) som ny direktør og etterfølgeren til Odd Aksland som går av med pensjon. Hun overtar som ny leder av selskapet 1. februar 2022. Det ble offentliggjort i en pressemelding søndag.

Nøkling kommer fra stillingen som kommunalsjef Velferd og sosiale tjenester i Stavanger kommune.

– Jeg har fulgt Kolumbus i mange år og latt meg imponere av farten og retningen som selskapet spesielt de siste årene har hatt, sier Edith Nøkling .

Lang erfaring

Kolumbus opplyser at Nøkling har 18 års ledererfaring i skjæringspunktet mellom politikk/offentlig forvaltning, kommunikasjon og forretningsdrift. Hun var blant annet i flere år regiondirektør for Forbrukerrådet i Rogaland.

– Kolumbus har et viktig samfunnsoppdrag i Rogaland og vi er svært glade for at Nøkling har takket ja til stillingen, sier styreleder Hege Skogland Mokleiv i Kolumbus.

Går av med pensjon

Nøkling overtar etter Odd Aksland som har ledet Kolumbus i 11 år, gjennom store strukturelle og markedsmessige endringer. Aksland går nå av med pensjon.

Fylkesordføreren: – Meget fornøyd

Fylkesordfører Marianne Chesak er også glad for at den nye direktøren heter Edith Nøkling.

– Jeg er meget fornøyd med styrets valg av ny direktør i Kolumbus. Nøkling har solid ledererfaring fra flere områder og jeg ser fram til å følge både henne og Kolumbus, sier fylkesordfører Marianne Chesak (Ap).