Mímir Kristjánsson går ut av Ytringsfrihetskommisjonen

Kristjánsson oppgir overfor Kampanje både praktiske og prinsipielle hensyn som bakgrunn for beslutningen.

– Den ene grunnen er tida. Jeg kan ikke regne med å delta på to dager lange samlinger midt i uka. Det andre er at det er en litt merkelig dobbeltrolle. Et sånt arbeid som dette skal lede ut i et lovforslag til Stortinget. Det er litt merkelig å skulle rådgi meg selv, sier han til nettavisen.

Kristjánsson ble formelt løst fra vervet 28. september. Kommisjonens leder, Kjersti Løken Stavrum, sier at de er lei seg for at han trer ut.

– Det ble møtt med samstemt beklagelse. Vi er veldig lei oss for det. Mímir har vært viktig i kommisjonens arbeid, så vi har bare lovet at vi skal forsøke å ta med oss videre det han har vært opptatt av, og det han representerer, sier hun til kampanje.

Ytringsfrihetskommisjonen har som mandat å utrede sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammer for ytringsfrihet. Den skal legge fram sin utredning 15. august neste år.





(©NTB)