Tou vant byggeskikkprisen: – Utrolig stas og veldig kjekt.

Byggeskikkprisen hedrer bygninger eller uterom som bidrar til å gjøre Stavanger til et bedre sted, og torsdag ble Tou Scene AS tildelt byggeskikkprisen. Juryen skriver i sin begrunnelse at Tou sin forvandling fra nedlagte bryggerilokaler til en av landets største uavhengige kulturinstitusjoner, er et kroneksempel på hvordan transformasjon av et bygd anlegg kan bidra til transformasjon av selve byen.

– Det er utrolig stas og veldig kjekt. Vi føler oss ganske stolte nå, sier daglig leder i Tou Scene, Per Arne Alstad til RA.

– Denne prisen betyr anerkjennelse, og ikke minst synlighet og at vi bli lagt merke til. Det betyr at prosessene som vi har vært gjennom de siste ti årene med bygging faktisk har blitt sett. Det har vi sett på publikum, for vi har gått fra å være et anlegg som trekker 30.000 mennesker til nesten en halv million mennesker i 2019, legger han til.

Videre i sin begrunnelse skriver juryen at Tou Bryggeri etablerte seg i Kvitsøygata på slutten av 1800-tallet. De opprinnelige bygningene fra Stavanger Aktiebryggeri, sammen med utallige påbygginger og ombygginger i ulike stilarter gjennom årenes løp, gjør at bygget framstår som en levende organisme.

«Forvandling for framtiden»

De tre nominerte var Tou, Iddis og Vålandstun, og fram til 22. september har det vært mulig å stemme på sin favoritt via e-post eller Stavanger kommune sin Facebook-side. Prosjektet som fikk flest stemmer fra folket, fikk en ekstra folkestemme da juryen skulle ta sin beslutning. Temaet for byggeskikkprisen 2021 er «forvandling for framtiden». Stavanger kommune skriver på sine nettsider at et grep for å motvirke byspredning er å ta i bruk de bygde omgivelsene og foredle dem. Noen ganger ved fortetting, andre ganger ved ombruk av eksisterende bygningsmasse ved å gi den nytt innhold. Stavanger kommune skriver at det er viktig at bygningene og det bygde miljøet passer til stedet.

Alstad forteller at for Tou Scene har det vært viktig med fasilitering for produksjon av kunst og kultur, og formidling av kunst og kultur under byggingen.

– I det ligger det ingen konflikt i det å ta vare på sporene fra fortiden. Vi driver med gjenbruk av bygningsmasse i et grønt perspektiv, og vi tar vare på identiteten til de som har jobbet der. Dette var den største arbeidsplassen i Stavanger i mange tiår, sier han.

Juryen skriver at ved å sikre det eksisterende, og ta det i bruk, har Tou med sin kunst og kultur skapt noe unikt i Norge og forvandlet en hel bydel.

– Tou løfter fram måter å ta vare på bygninger på, hvor det å beholde og dyrke det røffe uttrykket, og sporene av folks arbeid og aktivitet gjennom historien, er et bærende prinsipp. Resultatet er et detaljrikt og undergrunnsaktig eventyrbygg hvor historien sitter i veggene, og gir inspirasjon til dem som benytter bygget. Det nye som er tilført spiller på lag med det eksisterende, og viser fram teknikken heller enn å gjemme den bort, skriver juryen i begrunnelsen.

Hard konkurranse

Gruppelederen for Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger, Frode Myrhol, har vært leder i årets jury. Han forteller at årets konkurranse har vært hard med mange gode kandidater, og at Tou Scene stakk av med seieren fordi de er et godt eksempel på hva man kan få til av et gammelt industribygg, som nå er gjort om til en levende kulturinstitusjon.

– Det er veldig fine bygg. Tenk at dette tidligere var et bryggeri. De har utsmykket bygget på en slik måte at byggeskikken, som egentlig er gammel, står seg godt i tiden, sier Myrhol til RA.

– Det er forvandlingen av området som er årsaken til at Tou var den som nådde høyest opp i år, og de skal være stolt av den jobben de har gjort.

Varaordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp) synes det var fantastisk å se de tre gode kandidatene som kom til finalen.

– Det er ikke enkelt å plukke ut én framfor en annen, men Tou er en verdig vinner, sier hun til RA.

Sunnanå Hausken tror det er viktig med slike priser som byggeskikkprisen.

– Det viser at det betyr noe hvordan de gjennomfører prosjektene – at de lager gode prosjekter for kommunen og byen, og at vi setter pris på det. De leverer kvalitet, og det synes jeg er veldig bra, sier varaordføreren.

Årets jurymedlemmer er:

Frode Myrhol, leder (vara: Anders Fjelland Bentsen)

Cille Ihle, nestleder (vara: Sara N. Mauland)

Imke Wojanowski, NLA (vara: Terje Børsheim)

Per Højgaard Nielsen, NAL

Ingrid Eide, SAF

Tor Jørgen Stray Zahl Pettersen, avdeling byutvikling i Stavanger kommune

FAKTA OM VINNEREN AV BYGGESKIKKPRISEN 2021, TOU SCENE AS:

Rehabilitering:

Helen & Hard arkitekter

Arkitektkontoret Vest AS

Leiv Nes arkitekter, senere Norconsult AS

Austigard Arkitektur

Asplan Viak AS

Landskapsarkitekt:

Stavanger kommune v/ Else Dybkjær, Hege Tjoflåt Borsheim, Jarle Magnar Vikingstad

Rambøll v/ Nathaniel Behrends (nå Norconsult AS)

Byggherre: Stavanger kommune

Fullført: 2021

