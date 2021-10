Nå får denne gruppen tilbud om influensavaksine

Det skriver Stavanger kommune på sine nettsider.

Bakgrunnen for å tilby influensavaksinering bredt er at koronaviruset og influensaviruset kan komme til å sirkulere samtidig i høst og vinter. Det kan bety mange smittede og syke, opplyser kommunen.

De skriver videre at risikogruppene beskyttes bedre mot alvorlig sykdom dersom mange vaksinerer seg, og at det også bidrar til at driften kan gå mest mulig som normalt, fordi færre blir borte fra jobben på grunn av influensasykdom.

Nyopprettet vaksinesenter

Influensavaksinering av ansatte og private helseaktører vil foregå i et nyopprettet vaksinesenter i 2. etasje i Stavanger ishall (curlinghallen) i uke 45 og 46.

For at Bedriftshelsetjenesten i Stavanger kommune skal kunne bestille et tilstrekkelig antall vaksinedoser, trenger de å vite hvor mange hos deres samarbeidspartnere som ønsker å vaksinere seg, opplyser kommunen.

Kommunen ber derfor private helseaktører som samarbeider med Stavanger kommune om å fylle ut forms-skjemaet og sende det inn innen fredag 22. oktober klokken 15.00.

Når skjemaet er mottatt får du en lenke på epost for bestilling av tid til vaksinering i vaksinesenteret. Stavanger kommune får influensavaksiner i uke 43 og 44, skriver kommunen.