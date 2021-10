Rogaland Ap får ny gruppeleder

29-åringen ble valgt mandag kveld av partiets fylkestingsgruppe.

Den tidligere AUF-eren overtar for Tom Kalsås, som har fått fast plass som vararepresentant på Stortinget så lenge Hadia Tajik er Arbeids- og inkluderingsminister.

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på denne spennende rollen, og til å lede det flotte laget vårt i fylkespolitikken sammen med fylkesordfører Marianne Chesak. Sammen skal vi videreføre det gode arbeidet vi har gjort i posisjonen de siste årene, blant annet når det gjelder økt gjennomføring innen videregående utdanning, flere læreplasser og et seriøst og trygt arbeidsliv, sier Bøhn Rayner i en pressemelding.

Han har de siste to årene vært nestleder i Opplæringsutvalget i Rogaland fylkeskommune, en rolle han fortsatt vil ha. I tillegg var han politisk rådgiver for Rogaland Ap fra 2015 til mars i år. Foruten rollen som gruppeleder i Rogaland Ap, overtar han også en rekke andre verv nå som Kalsås har fått ny arbeidsplass på Stortinget:

Fast plass i Fylkesutvalget

Fast eierrepresentant i Energy Innovation

Fast eierrepresentant i Filmkraft Rogaland

Fast eierrepresentant i mediefondet Zefyr AS

Vara for fylkesordfører i Regional planstrategi

Vara for fylkesordfører i Regionalplan for sjøareal

Vara for fylkesordfører i Regionalplan Jæren

Vara for fylkesordfører i Referansegruppe for bolig- og næringsareal

Vara for fylkesordfører i Tunnelsikkerhet

Vara for FO i Verneområdestyre for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

2. vara i Vestlandsrådet

Bøhn Rayner har det siste året jobbet som rådgiver i Kreftforeningen, distriktskontor Stavanger, og vil nå ta permisjon fra denne jobben for å være politiker på heltid. Ellers er han også organisatorisk nestleder i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

– Jeg tror kanskje jeg blir den yngste gruppeleder i Rogaland Aps historie, sier Bøhn Rayner, som er født og oppvokst på et nedlagt småbruk på Ilseng/Ridabu utenfor Hamar, bare noen kilometer unna hjemstedet til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han ivrer etter å ta fatt på oppgaven som gruppeleder, og begynner arbeidet allerede denne uken.

– Vi i posisjonen har mange ambisjoner for de kommende årene, og for meg er det særlig viktig at vi fortsetter arbeidet med å sikre at Rogaland-skolen er den beste i landet når det gjelder fullføring. Dette henger nøye sammen med det å skaffe læreplasser til alle våre lærlinger. I tillegg skal vi fortsette å jobbe for gjennomføringen av viktige samferdselsprosjekter i fylket og for økt trafikksikkerhet, sier han.

Fakta: Daniel Bøhn Rayner

Født: 29. april 1992. Fra: Ilseng/Ridabu utenfor Hamar. Bosted: Stavanger. Bakgrunn: Har lang erfaring innen salg- og service. Var fylkessekretær for AUF i Rogaland fra 2014-2015, og politisk rådgiver for Rogaland Ap fra 2015 til mars 2021. Kommer fra jobben som rådgiver i Kreftforeningen i Stavanger. Andre verv: Organisatorisk nestleder i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

PS: Ettersom Tom Kalsås trer ut av sine roller i fylkespolitikken, blir det også endringer for flere av de andre folkevalgte representantene i Rogaland Arbeiderparti:

Utsira-ordfører Marte Eide Klovning blir fast medlem av Fylkestinget, mens Hamza Ali fra Sola blir fast vararepresentant.

Inghild Vanglo fra Egersund blir 5. vara til Opplæringsutvalget og fast representant i KS Fylkesmøtet og KS Landstinget.

Magne Vaule fra Vikeså blir fast medlem av Samferdselsutvalget, mens Lin Veronika Jacobsen blir ny fraksjonsleder.

I administrasjons- og lønnsutvalget blir Erling Nordgård ny 1. vara, og Bøhn Rayner ny 2. vara.

Astri Furumo fra Haugesund blir nytt medlem av Yrkesopplæringsnemda. Også her blir Erling Nordgård vara. Det må for øvrig velges ny leder for nemnda.