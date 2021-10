Nå kan bileiere i Stavanger få pant på piggdekk

Andelen som kjører piggfritt i Stavanger øker stadig, og har siden piggdekkavgiften ble innført i 2017, økt fra 75 prosent til 89 prosent fra 75 prosent til 89 prosent i byområdet Stavanger/Sandnes. Avgiften gjelder fra 1. november, men nytt av året er at bileiere som er registrert som innbygger i Stavanger kommune kan få pant på piggdekk ved kjøp av piggfrie vinterdekk.

Det melder Stavanger kommune på sin nettside mandag.

Svevestøv

– Pant på piggdekk er et virkemiddel for å redusere bruken av piggdekk i Stavanger. Piggdekkbruk bidrar til produksjon av svevestøv som igjen bidrar til dårligere luftkvalitet. Svevestøv fra veitrafikk er en av de største årsakene til perioder med dårlig luftkvalitet i Stavanger, sier miljøvernsjef i Stavanger kommune Jane Nilsen Aalhus.

Spesielt på kalde, vindstille dager kan svevestøv bidra til dårlig luftkvalitet i sentrale Stavanger, noe som blant annet gjør at innbyggere med luftveissykdommer bør holde seg innendørs.

Pant dekkene dine før nyttår

Piggdekkpanten skal være et ekstra insentiv for de som fortsatt vurderer om de skal bytte til piggfrie vinterdekk, og Stavanger kommune støtter de som leverer inn piggdekkene sine, samtidig som de kjøper nye piggfrie vinterdekk med 300 kroner i pant per piggdekk.

Miljøvernsjefen håper at den nye støtteordningen vil blir godt mottatt hos de som vurderer om de skal bytte til piggfrie vinterdekk

– Vi ønsker at så mange som mulig bytter til piggfrie vinterdekk, og dette er en gulrot til dem som fortsatt sitter på gjerdet, sier hun.

Kampanjeperioden varer fram til og med 31. desember, og gjelder for innbyggere i Stavanger kommune.