Tina Bru blir Høyres finanspolitiske talsperson

Det vedtok Høyres stortingsgruppe i et gruppemøte mandag ettermiddag, melder partiet i en pressemelding.

Fra januar 2020 til torsdag i forrige uke var Tina Bru Norges olje- og energiminister. Før det satt hun nesten sju år på Stortinget, samtlige som medlem av energi- og miljøkomiteen. Hun var leder av Høyres kvinneforum fra 2016 til september 2020, da hun ble valgt til ny 2. nestleder i partiet etter Bent Høie.

Bru gleder seg til å ta fatt på et nytt politikkområde.

– Det blir utrolig spennende og gøy. Det blir jo et nytt felt for meg å gyve løs på, etter å ha vært energi og klimapolitiker i åtte år. Før jeg ble statsråd har jeg utelukkende sittet i energi og miljøkomiteen. Det er spennende jobbe på et felt som er så viktig for Høyre, og med den økonomiske politikken, som er himmelen for alt, sier Bru i pressemeldingen.

[ Nå kan du låne bil gjennom Kolumbus ]

Uklart prosjekt

Alle Høyres 36 representanter ble i gruppemøtet mandag tildelt komité for stortingsperioden 2021–2025.

Med seg på laget i finanskomiteen får Tina Bru stortingsrepresentantene Helge Orten fra Møre og Romsdal, Heidi Nordby Lunde fra Oslo og Mahmoud Farahmand fra Telemark.

– Det er en strålende gjeng som kommer inn med hver sin bakgrunn og kompetanse. Nå ser vi fram til at Støre-regjeringen om få uker skal forhandle med SV om endringene de ønsker i statsbudsjettet. Det blir interessant å se hvor langt til venstre Ap og Sp lar seg dra. Det blir jo først og fremst opp til SV å sette en retning på dette litt uklare prosjektet, sier Tina Bru.

For øvrig skal disse være fraksjonsledere og Høyres talspersoner i de ulike komiteene:

* Henrik Asheim, arbeids- og sosialkomiteen

* Nikolai Astrup, energi- og miljøkomiteen

* Tage Pettersen, familie- og kulturkomiteen

* Sveinung Stensland, justiskomiteen

* Mudassar Kapur, kommunal- og forvaltningskomiteen

* Linda Hofstad Helleland, næringskomiteen

* Trond Helleland, transport- og kommunikasjonskomiteen

Fra før er det kjent at Erna Solberg blir parlamentarisk leder, og at hun får med seg Helleland og Asheim som henholdsvis første og andre nestleder av gruppestyret.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen